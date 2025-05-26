Сборная Азербайджана обыграла «Прагу» и вышла в четвертьфинал

Сегодня наша команда в составе Дины Ульяновой, Александры Молленауэр, Брайанны Фрейзер и Арики Картер провела два матча предварительной стадии. Сначала азербайджанские баскетболистки проиграли Нидерландам (13:19), а затем обыграли чешскую «Прагу» (16:12) и заняли 2-е место в группе.

Завтра Азербайджан в четвертьфинале сыграет с победителем группы «С». Вероятнее всего, это будет сборная Латвии, которой наши баскетболистки проиграли в минувшую субботу в отборочном турнире Кубка мира.

Бакинский этап Женской серии - четвертый в этом сезоне. Предыдущие прошли в Ченгду, Амстердаме и Марселе. В этом году соревнования примут также Сумгаит (26-27 июля) и Губа (23-24 августа). Всего будет 15 этапов.