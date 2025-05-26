Тысячи украинцев потеряли статус беженцев в Швейцарии

Более 32 тыс. украинцев в Швейцарии с 2022 года лишились защитного статуса S, дававшего им право на пребывание в стране. Об этом говорится в сообщении Государственного секретариата по миграции Швейцарии в соцсети Х.

Исходя из представленных данных следует, что действующий защитный статус имеют 68 609 человек, а еще 32 616 человек лишились данного статуса.

Издание SonntagsZeitung отмечает, что власти Швейцарии стали все чаще отказывать в предоставлении защитного статуса. Если в 2022 году положительное решение получали около 99% заявителей, то в текущем году этот показатель снизился до 87%.