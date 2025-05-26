USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1375
Подписаться на уведомления
Россия планирует новое масштабное наступление летом
Новость дня
Россия планирует новое масштабное наступление летом

Тысячи украинцев потеряли статус беженцев в Швейцарии

20:31 1098

Более 32 тыс. украинцев в Швейцарии с 2022 года лишились защитного статуса S, дававшего им право на пребывание в стране. Об этом говорится в сообщении Государственного секретариата по миграции Швейцарии в соцсети Х.

Исходя из представленных данных следует, что действующий защитный статус имеют 68 609 человек, а еще 32 616 человек лишились данного статуса.

Издание SonntagsZeitung отмечает, что власти Швейцарии стали все чаще отказывать в предоставлении защитного статуса. Если в 2022 году положительное решение получали около 99% заявителей, то в текущем году этот показатель снизился до 87%.

Переговоры Путина и Фидана в Москве
Переговоры Путина и Фидана в Москве обновлено 20:44
20:44 4098
Сборная Азербайджана обыграла «Прагу» и вышла в четвертьфинал
Сборная Азербайджана обыграла «Прагу» и вышла в четвертьфинал
20:26 1126
Путин: Россию вынудили начать войну
Путин: Россию вынудили начать войну
19:46 2784
ХАМАС не принял предложение США
ХАМАС не принял предложение США обновлено 18:48
18:48 2365
В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
16:57 4689
Словакия предложила Армении производить оружие
Словакия предложила Армении производить оружие
16:22 3569
Европа разрешила бить своим оружием по России. Реакция Москвы
Европа разрешила бить своим оружием по России. Реакция Москвы обновлено 18:56
18:56 7238
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
15:52 2684
Ильхам Алиев в Исмаиллы
Ильхам Алиев в Исмаиллы фото; обновлено 15:05
15:05 5649
Turkish Airlines отменяет рейсы в Петербург и Москву
Turkish Airlines отменяет рейсы в Петербург и Москву обновлено 14:50
14:50 5224
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик наш комментарий
13:41 5377

ЭТО ВАЖНО

Переговоры Путина и Фидана в Москве
Переговоры Путина и Фидана в Москве обновлено 20:44
20:44 4098
Сборная Азербайджана обыграла «Прагу» и вышла в четвертьфинал
Сборная Азербайджана обыграла «Прагу» и вышла в четвертьфинал
20:26 1126
Путин: Россию вынудили начать войну
Путин: Россию вынудили начать войну
19:46 2784
ХАМАС не принял предложение США
ХАМАС не принял предложение США обновлено 18:48
18:48 2365
В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
16:57 4689
Словакия предложила Армении производить оружие
Словакия предложила Армении производить оружие
16:22 3569
Европа разрешила бить своим оружием по России. Реакция Москвы
Европа разрешила бить своим оружием по России. Реакция Москвы обновлено 18:56
18:56 7238
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
15:52 2684
Ильхам Алиев в Исмаиллы
Ильхам Алиев в Исмаиллы фото; обновлено 15:05
15:05 5649
Turkish Airlines отменяет рейсы в Петербург и Москву
Turkish Airlines отменяет рейсы в Петербург и Москву обновлено 14:50
14:50 5224
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик наш комментарий
13:41 5377
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться