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Эрдоган: Турция гордится достижениями Азербайджана

21:03 658

Турция, которая всегда находится рядом с родным Азербайджаном и в радости, и в горе, гордится достижениями Азербайджана как в регионе, так и за его пределами. Об этом говорится в поздравительном письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

«Мы радуемся нашей взаимной воле еще больше укреплять наши прекрасные отношения в духе принципа «Одна нация, два государства». С удовлетворением отмечаю, что братские связи и наше уникальное сотрудничество с каждым днем все больше приближают нас к общим целям развития, делая наши страны сильнее и благополучнее.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, вновь выражаю братскому азербайджанскому народу самые искренние пожелания благополучия и процветания, еще раз от всей души поздравляю родной Азербайджан с Днем независимости», - говорится в письме.

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