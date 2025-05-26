«Талибан» официально разрешен в России

Решение о приостановлении запрета на деятельность в России движения «Талибан» официально приостановлено. В реестре ФСБ указано, что организацию исключили из списка 20 мая.

«Талибан» исключили из реестра после соответствующего решения Верховного суда. 17 апреля он удовлетворил заявление генпрокурора Игоря Краснова о приостановлении запрета на деятельность организации.

Основанием для исключения «Талибана» из списка запрещенных организаций в Генпрокуратуре РФ назвали прекращение деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Также в ведомстве указали, что движение не совершало преступлений террористической направленности против интересов России.

«Талибан» был включен в перечень запрещенных в России организаций с 2003 года. В мае 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что «Талибан» — действующая власть в Афганистане, с которой необходимо выстраивать отношения. В июле того же года он назвал организацию союзником России по борьбе с терроризмом.