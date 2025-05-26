USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1375
Подписаться на уведомления
Россия планирует новое масштабное наступление летом
Новость дня
Россия планирует новое масштабное наступление летом

«Талибан» официально разрешен в России

21:22 283

Решение о приостановлении запрета на деятельность в России движения «Талибан» официально приостановлено. В реестре ФСБ указано, что организацию исключили из списка 20 мая.

«Талибан» исключили из реестра после соответствующего решения Верховного суда. 17 апреля он удовлетворил заявление генпрокурора Игоря Краснова о приостановлении запрета на деятельность организации.

Основанием для исключения «Талибана» из списка запрещенных организаций в Генпрокуратуре РФ назвали прекращение деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Также в ведомстве указали, что движение не совершало преступлений террористической направленности против интересов России.

«Талибан» был включен в перечень запрещенных в России организаций с 2003 года. В мае 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что «Талибан» — действующая власть в Афганистане, с которой необходимо выстраивать отношения. В июле того же года он назвал организацию союзником России по борьбе с терроризмом.

Переговоры Путина и Фидана в Москве
Переговоры Путина и Фидана в Москве обновлено 20:44
20:44 4101
Сборная Азербайджана обыграла «Прагу» и вышла в четвертьфинал
Сборная Азербайджана обыграла «Прагу» и вышла в четвертьфинал
20:26 1130
Путин: Россию вынудили начать войну
Путин: Россию вынудили начать войну
19:46 2787
ХАМАС не принял предложение США
ХАМАС не принял предложение США обновлено 18:48
18:48 2366
В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
16:57 4691
Словакия предложила Армении производить оружие
Словакия предложила Армении производить оружие
16:22 3570
Европа разрешила бить своим оружием по России. Реакция Москвы
Европа разрешила бить своим оружием по России. Реакция Москвы обновлено 18:56
18:56 7243
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
15:52 2685
Ильхам Алиев в Исмаиллы
Ильхам Алиев в Исмаиллы фото; обновлено 15:05
15:05 5650
Turkish Airlines отменяет рейсы в Петербург и Москву
Turkish Airlines отменяет рейсы в Петербург и Москву обновлено 14:50
14:50 5224
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик наш комментарий
13:41 5380

ЭТО ВАЖНО

Переговоры Путина и Фидана в Москве
Переговоры Путина и Фидана в Москве обновлено 20:44
20:44 4101
Сборная Азербайджана обыграла «Прагу» и вышла в четвертьфинал
Сборная Азербайджана обыграла «Прагу» и вышла в четвертьфинал
20:26 1130
Путин: Россию вынудили начать войну
Путин: Россию вынудили начать войну
19:46 2787
ХАМАС не принял предложение США
ХАМАС не принял предложение США обновлено 18:48
18:48 2366
В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
16:57 4691
Словакия предложила Армении производить оружие
Словакия предложила Армении производить оружие
16:22 3570
Европа разрешила бить своим оружием по России. Реакция Москвы
Европа разрешила бить своим оружием по России. Реакция Москвы обновлено 18:56
18:56 7243
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
15:52 2685
Ильхам Алиев в Исмаиллы
Ильхам Алиев в Исмаиллы фото; обновлено 15:05
15:05 5650
Turkish Airlines отменяет рейсы в Петербург и Москву
Turkish Airlines отменяет рейсы в Петербург и Москву обновлено 14:50
14:50 5224
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик наш комментарий
13:41 5380
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться