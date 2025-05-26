Пашинян и глава МИД Франции обсудили мирное соглашение с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с министром по делам Европы и иностранных дел Французской Республики Жаном-Ноэлем Барро, сообщают армянские СМИ.

Во время встречи стороны обменялись мнениями о региональных процессах, в том числе о текущей ситуации в мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном.

Пашинян в ходе встречи еще раз подчеркнул приверженность правительства Армении мирной повестке.

Стороны также обсудили вопросы, касающиеся развития инфраструктуры, привлечения инвестиций и реализации новых совместных программ.