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Германия похоронила «Северный поток»

21:55 182

Правительство Германии исходит из того, что трубопровод «Северный поток» вообще не будет запущен. Об этом заявил журналистам на брифинге представитель Кабмина ФРГ Штеффен Майер.

«Позиция правительства по «Северному потоку» не изменилась. Мы не исходим из того, что он заработает», - сказал Майер.

Ранее газета Financial Times сообщила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддерживает возможные новые санкции Евросоюза против проекта «Северный поток», так как введение запрета на восстановление трубопроводов на европейском уровне позволит закрыть вопрос судьбы проекта в германской внутренней политике.

Санкции ЕС по «Северному потоку» могут быть направлены против компании - оператора трубопроводов или других компаний, которые могли бы взять на себя управление ими, а также работы по их восстановлению, сказал один из источников FT.

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