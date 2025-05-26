В Ливерпуле наехали на футбольных фанатов

Наезд на толпу людей в Ливерпуле совершил 53-летний местный житель, гражданин Великобритании. Об этом говорится в распространенном сообщении полиции Мерсисайда.

«Мы можем подтвердить, что задержанный - 53-летний белый мужчина, британец, проживающий в районе Ливерпуля. В настоящее время ведутся масштабные следственные действия с целью установления всех обстоятельств, приведших к столкновению», - сообщили в полиции.

Несколько человек пострадали, о точном числе пока не сообщается.