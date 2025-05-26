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В Ливерпуле наехали на футбольных фанатов

видео; обновлено 23:34
26 мая 2025, 23:34 1686

Наезд на толпу людей в Ливерпуле совершил 53-летний местный житель, гражданин Великобритании. Об этом говорится в распространенном сообщении полиции Мерсисайда.

«Мы можем подтвердить, что задержанный - 53-летний белый мужчина, британец, проживающий в районе Ливерпуля. В настоящее время ведутся масштабные следственные действия с целью установления всех обстоятельств, приведших к столкновению», - сообщили в полиции.

Несколько человек пострадали, о точном числе пока не сообщается.

*** 22:16

Автомобиль въехал в толпу в центре Ливерпуля во время проведения массового парада фанатов футбольного клуба «Ливерпуль», отмечавших победу в английской премьер-лиге. Инцидент произошел в районе улиц Уотер-стрит и Дейл-стрит.

Сообщается, что на место происшествия приехало большое количество автомобилей скорой помощи и полицейских.

По предварительной информации, водитель был задержан.

Отметим, что команда Арне Слота досрочно выиграла английскую Премьер-лигу в сезоне-2024/2025.

По итогам сезона «Ливерпуль» набрал 84 очка за 38 матчей. Церемония награждения состоялась на домашнем стадионе «Ливерпуля» после заключительного матча чемпионата Англии с «Кристал Пэлас» (1:1) 25 мая.

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