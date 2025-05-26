Евро может заменить доллар

Евро мог бы стать реальной альтернативой доллару, что дало бы блоку из 20 стран огромные преимущества, если только правительства смогут укрепить систему финансов и безопасности еврозоны, сказала в понедельник глава ЕЦБ Кристин Лагард.

Мировые инвесторы, обеспокоенные хаотичной экономической политикой США, в последние несколько месяцев сокращали долю долларовых активов, но многие вместо «зеленого» выбирают золото, не видя прямой альтернативы. В действительности, мировая роль евро не меняется уже несколько десятилетий, так как финансовые институты Евросоюза остаются незавершенными, а правительства не проявляют особого желания идти на дальнейшую интеграцию.

«Текущие изменения создают возможность для усиления роли евро в мире. Евро не получит влияние автоматически - ему придется его заработать», - сказала глава ЕЦБ.

Она добавила, что для этого Европе нужен более глубокий и ликвидный рынок капитала, она должна укрепить свои правовые основы и подкрепить свою приверженность открытой торговле оборонным потенциалом.

Роль доллара снижается уже несколько лет: на американскую валюту теперь приходится 58% международных резервов - минимум нескольких десятилетий. Тем не менее эта цифра значительно выше доли евро в 20%.

«Усиление роли евро должно совпадать с увеличением военной силы, способной служить опорой для партнерства. Это объясняется тем, что инвесторы – и в особенности официальные инвесторы – также стремятся к геополитическим гарантиям в другой форме: они инвестируют в активы регионов, которые являются надежными партнерами в сфере безопасности и могут выполнить обязательства в рамках альянсов при помощи жесткой силы», - сказала Лагард во время лекции в Школе управления Hertie.

Глава ЕЦБ считает, что Европе также необходимо сделать евро предпочитаемой компаниями валютой для расчетов по международным торговым операциям. Выполнению этой задачи может поспособствовать создание новых торговых соглашений, расширение трансграничных платежей, а также сделок о ликвидности с ЕЦБ.

«Однако реформа экономики еврозоны, возможно, является более неотложным вопросом. Рынок капитала еврозоны все еще фрагментирован, неэффективен, и ему не хватает по-настоящему ликвидного, широко доступного безопасного актива, который может привлечь инвесторов. Экономическая логика говорит нам о том, что общественные блага необходимо финансировать совместно. И это совместное финансирование может стать основой для того, чтобы Европа могла постепенно увеличить предложение безопасных активов», - добавила она.

Лагард отметила, что если Европе удастся достичь этой цели, то преимущества будут большими. По ее словам, приток инвестиций позволит игрокам в еврозоне делать займы по более низкой цене, защитить блок от колебаний обменного курса, а также международных санкций.