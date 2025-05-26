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Россия планирует новое масштабное наступление летом
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Россия планирует новое масштабное наступление летом

Зеленский сделал заявление: России мир не нужен. Готовится новое наступление

26 мая 2025, 23:00 733

Российские войска готовят новые наступления в Украине с целью захватить как можно больше территорий. Разведки стран-партнеров тоже видят планы РФ, и важно, чтобы они докладывали об этом «наверх».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Видим из информации, которую получает разведка, и из открытых данных, что Путин и его окружение не планируют завершать войну - нет сейчас ни одного подтверждения, что они серьезно рассматривают вариант мира и рассматривают серьезно дипломатию. Наоборот, много свидетельств, что они готовят новые наступательные операции. Россия рассчитывает на дальнейшую войну», - сказал Зеленский.

По его словам, это со стороны России - откровенное пренебрежение всех в мире, кто стремится к миру и пытается сделать дипломатию действенной.

«Я уверен, разведки наших партнеров тоже имеют такую информацию, тоже видят такие факты, и важно, чтобы они не закрывали глаза и докладывали наверх. Единственное, что сейчас нужно, - это абсолютно честные выводы и соответствующее совместное давление на Россию», - подчеркнул президент.

Он отметил, что российские удары каждую ночь становятся все более дерзкими и масштабными.

«Более 900 ударных дронов против Украины за три дня плюс баллистика, плюс крылатые ракеты - в этом нет никакого военного смысла, но это очевидный политический выбор - выбор Путина, выбор России - выбор воевать дальше и разрушать жизни», - подчеркнул Зеленский.

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