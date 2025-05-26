Латвия вооружает Украину дронами

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об отправке в Украину еще 1 500 дронов.

«Еще 1 500 боевых беспилотников доставляются из Латвии в Украину. Две латвийские компании поставят 12 000 беспилотников в первой половине года в рамках международной беспилотной коалиции», - написал он в соцсети Х.

Латвия в течение 2024 года поставила в Украину около 5 тыс. беспилотников.

Коалиция по дронам (Drone Coalition) официально создана 14 февраля 2024 года. Она предусматривает внешнюю поддержку Украины за счет поставок БПЛА военного назначения.

Проект инициирован Латвией и координируется этой страной совместно с Великобританией. Сейчас в Drone Coalition участвуют около 17 стран Европы.