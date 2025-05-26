USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1375
Подписаться на уведомления
Россия планирует новое масштабное наступление летом
Новость дня
Россия планирует новое масштабное наступление летом

Латвия вооружает Украину дронами

26 мая 2025, 23:08 485

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об отправке в Украину еще 1 500 дронов.

«Еще 1 500 боевых беспилотников доставляются из Латвии в Украину. Две латвийские компании поставят 12 000 беспилотников в первой половине года в рамках международной беспилотной коалиции», - написал он в соцсети Х.

Латвия в течение 2024 года поставила в Украину около 5 тыс. беспилотников.

Коалиция по дронам (Drone Coalition) официально создана 14 февраля 2024 года. Она предусматривает внешнюю поддержку Украины за счет поставок БПЛА военного назначения.

Проект инициирован Латвией и координируется этой страной совместно с Великобританией. Сейчас в Drone Coalition участвуют около 17 стран Европы.

Зеленский сделал заявление: России мир не нужен. Готовится новое наступление
Зеленский сделал заявление: России мир не нужен. Готовится новое наступление
26 мая 2025, 23:00 736
В Ливерпуле наехали на футбольных фанатов
В Ливерпуле наехали на футбольных фанатов видео; обновлено 23:34
26 мая 2025, 23:34 1689
Евро может заменить доллар
Евро может заменить доллар
26 мая 2025, 22:37 1968
Переговоры Путина и Фидана в Москве. Что обсудили?
Переговоры Путина и Фидана в Москве. Что обсудили? обновлено 23:19
26 мая 2025, 23:19 5805
Сборная Азербайджана обыграла «Прагу» и вышла в четвертьфинал
Сборная Азербайджана обыграла «Прагу» и вышла в четвертьфинал
26 мая 2025, 20:26 2058
Путин: Россию вынудили начать войну
Путин: Россию вынудили начать войну
26 мая 2025, 19:46 4216
ХАМАС не принял предложение США
ХАМАС не принял предложение США обновлено 18:48
26 мая 2025, 18:48 2875
В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
26 мая 2025, 16:57 5361
Словакия предложила Армении производить оружие
Словакия предложила Армении производить оружие
26 мая 2025, 16:22 4106
Европа разрешила бить своим оружием по России. Реакция Москвы
Европа разрешила бить своим оружием по России. Реакция Москвы обновлено 18:56
26 мая 2025, 18:56 8600
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
26 мая 2025, 15:52 3014

ЭТО ВАЖНО

Зеленский сделал заявление: России мир не нужен. Готовится новое наступление
Зеленский сделал заявление: России мир не нужен. Готовится новое наступление
26 мая 2025, 23:00 736
В Ливерпуле наехали на футбольных фанатов
В Ливерпуле наехали на футбольных фанатов видео; обновлено 23:34
26 мая 2025, 23:34 1689
Евро может заменить доллар
Евро может заменить доллар
26 мая 2025, 22:37 1968
Переговоры Путина и Фидана в Москве. Что обсудили?
Переговоры Путина и Фидана в Москве. Что обсудили? обновлено 23:19
26 мая 2025, 23:19 5805
Сборная Азербайджана обыграла «Прагу» и вышла в четвертьфинал
Сборная Азербайджана обыграла «Прагу» и вышла в четвертьфинал
26 мая 2025, 20:26 2058
Путин: Россию вынудили начать войну
Путин: Россию вынудили начать войну
26 мая 2025, 19:46 4216
ХАМАС не принял предложение США
ХАМАС не принял предложение США обновлено 18:48
26 мая 2025, 18:48 2875
В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
26 мая 2025, 16:57 5361
Словакия предложила Армении производить оружие
Словакия предложила Армении производить оружие
26 мая 2025, 16:22 4106
Европа разрешила бить своим оружием по России. Реакция Москвы
Европа разрешила бить своим оружием по России. Реакция Москвы обновлено 18:56
26 мая 2025, 18:56 8600
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
26 мая 2025, 15:52 3014
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться