Пезешкиан планирует визит в Армению

Иранская сторона планирует визит президента ИРИ Масуда Пезешкиана в Ереван. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде во время брифинга для журналистов в рамках международной конференции «Ереванский диалог – 2025».

Он подчеркнул, что уже на этой неделе в Армению должны прибыть пять официальных делегаций, напомнив также, что на прошлой неделе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян посетил Иран.

«Сейчас мы планируем визит главы государства в Ереван. Между двумя столицами ведутся политические консультации, а что касается экономической сферы отношений, то они находятся на очень высоком уровне, и в ближайшем будущем, когда будет введена нулевая процентная ставка на транспорт, экономическое сотрудничество покажет стремительный рост», - заявил Хатибзаде.