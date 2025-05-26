На чемпионате мира в Баку определились 16 участников плей-офф

Сегодня на чемпионате мира по мини-футболу в Баку завершился групповой этап.
Определились все пары 1/8 финала. Напомним, сборная Азербайджана заняла 1-е место в группе «А» и сыграет со второй командой группы «B» - действующим чемпионом мира Румынией. Эта игра состоится 27 мая и начнется в 20:30.
Также в 1/8 финала встретятся:
27 мая
17:30. Англия - Болгария
19:00. Португалия - Венгрия
22:00. Франция - Мавритания
28 мая
17:30. Черногория - Польша
19:00. Босния и Герцеговина - Таиланд
20:30. Чехия - Израиль
22:00. Сербия - Грузия.
В случае победы над Румынией в четвертьфинале Азербайджан сыграет с сильнейшим в противостоянии Англия - Болгария.