USD 1.7000
EUR 1.9400
RUB 2.1375
Подписаться на уведомления
Россия планирует новое масштабное наступление летом
Новость дня
Россия планирует новое масштабное наступление летом

На чемпионате мира в Баку определились 16 участников плей-офф

Отдел спорта
26 мая 2025, 23:32 366

Сегодня на чемпионате мира по мини-футболу в Баку завершился групповой этап.

Определились все пары 1/8 финала. Напомним, сборная Азербайджана заняла 1-е место в группе «А» и сыграет со второй командой группы «B» - действующим чемпионом мира Румынией. Эта игра состоится 27 мая и начнется в 20:30.

Также в 1/8 финала встретятся:

27 мая

17:30. Англия - Болгария

19:00. Португалия - Венгрия

22:00. Франция - Мавритания

28 мая

17:30. Черногория - Польша

19:00. Босния и Герцеговина - Таиланд

20:30. Чехия - Израиль

22:00. Сербия - Грузия.

В случае победы над Румынией в четвертьфинале Азербайджан сыграет с сильнейшим в противостоянии Англия - Болгария.

Зеленский сделал заявление: России мир не нужен. Готовится новое наступление
Зеленский сделал заявление: России мир не нужен. Готовится новое наступление
26 мая 2025, 23:00 737
В Ливерпуле наехали на футбольных фанатов
В Ливерпуле наехали на футбольных фанатов видео; обновлено 23:34
26 мая 2025, 23:34 1693
Евро может заменить доллар
Евро может заменить доллар
26 мая 2025, 22:37 1972
Переговоры Путина и Фидана в Москве. Что обсудили?
Переговоры Путина и Фидана в Москве. Что обсудили? обновлено 23:19
26 мая 2025, 23:19 5808
Сборная Азербайджана обыграла «Прагу» и вышла в четвертьфинал
Сборная Азербайджана обыграла «Прагу» и вышла в четвертьфинал
26 мая 2025, 20:26 2059
Путин: Россию вынудили начать войну
Путин: Россию вынудили начать войну
26 мая 2025, 19:46 4216
ХАМАС не принял предложение США
ХАМАС не принял предложение США обновлено 18:48
26 мая 2025, 18:48 2875
В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
26 мая 2025, 16:57 5361
Словакия предложила Армении производить оружие
Словакия предложила Армении производить оружие
26 мая 2025, 16:22 4106
Европа разрешила бить своим оружием по России. Реакция Москвы
Европа разрешила бить своим оружием по России. Реакция Москвы обновлено 18:56
26 мая 2025, 18:56 8602
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
26 мая 2025, 15:52 3014

ЭТО ВАЖНО

Зеленский сделал заявление: России мир не нужен. Готовится новое наступление
Зеленский сделал заявление: России мир не нужен. Готовится новое наступление
26 мая 2025, 23:00 737
В Ливерпуле наехали на футбольных фанатов
В Ливерпуле наехали на футбольных фанатов видео; обновлено 23:34
26 мая 2025, 23:34 1693
Евро может заменить доллар
Евро может заменить доллар
26 мая 2025, 22:37 1972
Переговоры Путина и Фидана в Москве. Что обсудили?
Переговоры Путина и Фидана в Москве. Что обсудили? обновлено 23:19
26 мая 2025, 23:19 5808
Сборная Азербайджана обыграла «Прагу» и вышла в четвертьфинал
Сборная Азербайджана обыграла «Прагу» и вышла в четвертьфинал
26 мая 2025, 20:26 2059
Путин: Россию вынудили начать войну
Путин: Россию вынудили начать войну
26 мая 2025, 19:46 4216
ХАМАС не принял предложение США
ХАМАС не принял предложение США обновлено 18:48
26 мая 2025, 18:48 2875
В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
В Баку не оставили без внимания заявления Пашиняна
26 мая 2025, 16:57 5361
Словакия предложила Армении производить оружие
Словакия предложила Армении производить оружие
26 мая 2025, 16:22 4106
Европа разрешила бить своим оружием по России. Реакция Москвы
Европа разрешила бить своим оружием по России. Реакция Москвы обновлено 18:56
26 мая 2025, 18:56 8602
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
Фицо в Ереване о вступлении Украины в ЕС
26 мая 2025, 15:52 3014
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться