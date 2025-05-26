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Напряженный разговор Трампа и Нетаньяху

26 мая 2025, 23:51 313

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг, 22 мая, провели напряженный телефонный разговор о том, как противостоять Ирану, сообщает телеканал Channel 12

Информация телеканала противоречит более ранним заявлениям о том, что они достигли единой позиции по ядерной программе Тегерана.

Согласно сообщению, во время разговора стороны не смогли разрешить разногласия по данному вопросу.

Трамп заявил Нетаньяху, что хочет дипломатического решения с иранцами. «Я верю в свою способность заключить хорошую сделку», - сказал американский лидер. Он также подчеркнул свою заинтересованность в соглашении, которое будет служить интересам обеих сторон.

Тон разговора, сообщает телеканал, противоречил более ранним заявлениям, предполагавшим, что лидеры завершили свой телефонный разговор на основе взаимопонимания.

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