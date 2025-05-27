Кадыров о своей болезни: Наше время предопределено

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал распусканием пустых слухов информацию о том, что он болен. Видеозапись с сообщением появилась в Telegram-канале руководителя региона.

В подписи к опубликованному на канале ролику отмечается о все чаще появляющихся слухах о болезни главы Чечни.

«Наше время предопределено, нужно проживать его осознанно, не распуская пустых слухов и не сея смуту. Не тратьте жизнь на пустое», - написал Кадыров в сообщении с видеозаписью.

СМИ утверждают, что в январе 2019 года главе Чечни поставили диагноз «некроз поджелудочной железы», а весной 2022-го его здоровье стало «стремительно ухудшаться» — из-за отказа почек и застоя жидкости в легких появилась одышка, Кадыров стал «с трудом говорить, медленно ходить, слишком тепло для чеченского климата одеваться».

C февраля 2025 года Кадыров проводит много времени в «Аймеде», ночуя под наблюдением врачей. Он передвигается по Грозному на кортеже, а для поездок по республике использует вертолет санитарной авиации. Его рабочая активность ограничивается постами в соцсетях, которые ведет пресс-служба, а представительские функции переданы председателю правительства Чечни Магомеду Даудову. Кадыров пропустил ряд имиджевых мероприятий, но инспектировал строительство микрорайона имени Путина в Грозном.

Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Последний раз его переизбрали в 2021 году, он получил 99,7% голосов.