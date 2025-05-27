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Джорджеску объявил об уходе из политики

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Политик-националист и экс-кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску объявил об уходе из политики после окончания президентских выборов.

«Выборы президента Румынии закончились. В связи с этим я принял решение прекратить свое активное участие в политическом процессе. Сейчас я сосредоточен на своей семье», - сказал он в видео, опубликованном в Facebook.

Ранее портал Hotnews сообщил, что Джорджеску был вызван в румынскую прокуратуру для дачи показаний по итогам его совместного интервью с лидером националистического Альянса за объединение румын Джордже Симионом на телеканале Realitatea Plus. В нем, помимо прочего, он использовал цитаты вождя легионерского движения (организация фашистского толка в довоенной Румынии) Корнелиу Зеля Кодряну.

Завершившиеся 18 мая в Румынии президентские выборы были повторными. По итогам второго тура Джордже Симион получил 46,40% голосов, его соперник Никушор Дан - 53,60%. Плановые выборы были отменены в конце прошлого года Конституционным судом после того, как в первом туре 24 ноября 2024 года наибольшее число голосов получил кандидат-националист Кэлин Джорджеску. Решение было принято из-за незаконного финансирования кампании Джорджеску, хакерских атак на цифровую инфраструктуру, используемую в избирательном процессе, а также российского вмешательства.

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