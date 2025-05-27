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Студенты со всего Азербайджана приехали к Фариду Гаибову в молодежную столицу

ФОТО
Отдел спорта
00:49 612

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов провел встречу с представителями Союза студенческих молодежных организаций Азербайджана (ATGTİ) и самих организаций.

В заседании, состоявшемся в Сумгаите, объявленном в 2025 году «Молодежной столицей», приняли участие более 100 председателей и заместителей глав Студенческих молодежных организаций (TGT), представляющих 48 высших и средних специальных учебных заведений из 17 городов и районов Азербайджана.

В ходе встречи обсуждались мероприятия, реализуемые Союзом для студентов при поддержке Министерства молодежи и спорта, предложения и инициативы, выдвинутые TGT, проекты и новые планы министерства для молодежи. Также была продемонстрирована презентация по вовлечению студентов в спортивные мероприятия.

Во встрече также приняли участие заместитель министра Индира Гаджиева и глава Союза Рашад Зейналов.

Подобные встречи проводятся с целью поддержки инициатив студентов, участия в процессе принятия решений и создания условий для их участия в государственной молодежной политике.

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