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Россия планирует новое масштабное наступление летом
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Россия планирует новое масштабное наступление летом

Русские продвигаются в Сумской области: 4 села захвачены

00:54 724

Россияне не оставляют попыток захватить как можно больше украинских территорий. По состоянию на сейчас, в Сумской области 4 населенных пункта находятся под оккупацией. Об этом заявил начальник Сумской ОВА Олег Григоров.

По его словам, россияне захватили приграничные населенные пункты Новенькое, Басовка, Веселовка и Журавка. Он подчеркнул, что жители этих сел были давно эвакуированы, угрозы для гражданского населения там нет.

В то же время чиновник отметил, что Россия продолжает попытки продвижения с целью создания так называемой «буферной зоны».

«Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водолаги, а также вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки, Кондратовки и в окрестностях Локни », – рассказал Григоров.

Начальник ОВА подчеркнул, что Силы обороны держат ситуацию под контролем, нанося российским войскам точные огневые поражения.

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