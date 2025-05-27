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Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в обмене военнопленными

01:22 213

Президент РФ Владимир Путин по телефону поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за помощь в организации обмена пленными с Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент РФ Владимир Путин позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко, чтобы выразить большую признательность за содействие в организации 23-25 мая на погранпереходе Новая Гута в Гомельской области обмена удерживаемых лиц в соответствии с достигнутой на российско-украинских переговорах в Стамбуле договоренностью», - говорится в сообщении.

Обмен пленными прошел по формуле «1 000 на 1 000» и продолжался в несколько этапов с 23 по 25 мая. Освобожденных из плена россиян сначала привезли в нейтральную страну - Беларусь, где им была оказана медицинская и психологическая помощь. Договоренность об обмене была достигнута Москвой и Киевом на переговорах в Стамбуле.

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