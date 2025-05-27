Сибига о визите в Баку: Азербайджан является крайне важным партнером

Украина готова стать ключевым энергетическим хабом для Азербайджана в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам визита в Баку.

«Мы, как и ЕС, рассматриваем Азербайджан как важного партнера в обеспечении энергетической безопасности Европы. Украина может внести значительный вклад благодаря своей экспертизе в транзите энергоресурсов и крупнейшим в Европе газовым хранилищам», — написал Сибига на своей странице в социальной сети Facebook.

Министр подчеркнул стратегическую важность Азербайджана для устойчивого развития Украины, особенно в энергетической сфере, а также для достижения справедливого и долгосрочного мира. «Эти вопросы я подробно обсуждал на всех встречах, в первую очередь с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, которого я поблагодарил за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также за гуманитарную и энергетическую помощь с первых дней полномасштабного вторжения России. Отдельно отметил поддержку в оздоровлении украинских детей, предоставлении убежища и восстановлении Ирпеня», — добавил он.

Сибига подчеркнул, что Азербайджан — стратегический партнер Украины, и сейчас подходящий момент для углубления сотрудничества, в том числе на высшем политическом уровне, как ранее обсуждали президенты Владимир Зеленский и Ильхам Алиев в Давосе.

В ходе переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром экономики Микаилом Джаббаровым были рассмотрены ключевые аспекты двусторонних отношений, включая торговлю, инвестиции и энергетику. «Мы договорились активизировать работу Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и провести ее заседание в ближайшее время», — сообщил Сибига.

Кроме того, стороны обсудили перспективы работы азербайджанского бизнеса в Украине и увеличение инвестиций. Министр подчеркнул, что, несмотря на военные вызовы, Украина остается привлекательным рынком и надежным партнером: «Мы будем защищать и поддерживать азербайджанские инвестиции в нашу экономику».

Сибига также подчеркнул, что рассказал азербайджанским коллегам о прогрессе в переговорах с ЕС и перспективах членства Украины в Евросоюзе, что открывает новые возможности для азербайджанских компаний. «Особое внимание уделили участию Азербайджана в Конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10–11 июля в Риме.

Кроме того обсудили сотрудничество в сфере разминирования. Азербайджан обладает уникальным опытом и технологиями, которые крайне важны для Украины», — заключил министр.