В Сирии напали на алавитов: есть погибшие

По меньшей мере пять человек погибли при нападении неизвестных вооруженных лиц на жителей деревни Машкита, расположенной к северу от сирийского города Латакия. Об этом сообщил телеканал Sham TV.

По его информации, еще трое мирных жителей получили ранения.

Расположенная в провинции Латакия деревня Машкита населена преимущественно алавитами - представителями религиозного меньшинства, к которому принадлежит семья бывшего сирийского лидера Башара Асада.

6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между сотрудниками силовых структур переходного правительства Сирии и сторонниками экс-президента. Наиболее ожесточенные бои произошли в городе Джебла, где проживают алавиты. В результате продолжавшихся несколько дней боестолкновений погибли около 1,5 тыс. человек.