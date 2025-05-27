Большая афера под названием «Золотой купол»

Президент США анонсировал создание уникальной гигантской системы противоракетной обороны «Золотой купол». После полного строительства системы, по словам американского президента, она сможет перехватывать ракеты, даже если они запущены с других концов света. Лавры Рейгана – вот что на самом деле беспокоит Трампа, который старается быть похожим на величайшего президента. Ну, с учетом времени, само собой. Вот уж кто мог парой своих замечаний или одним выступлением заставить мир спешно хвататься за носовой платок, чтобы промокнуть обильно выступивший холодный пот.

Что неудивительно – ведь и время было совершенно другое. В противостоянии сошлись две сверхдержавы, ядерного потенциала которых хватило бы на то, чтобы уничтожить население земного шара. И Китай еще не играл той роли в экономике, которую играет сегодня. И коллективный Запад был еще един, сцементированный «советской угрозой». И политические лидеры не были кисельной размазней, как сегодня. И потому появление в повестке нынешней администрации программы «Золотого купола» было достаточно предсказуемым, или, во всяком случае, ничуть не удивительным, ведь это фактически повторение «Звездных войн» Рейгана. Как и тарифные войны нынешнего президента и многое другое – практически калька с мер тогдашнего президента США, во время которого и состоялся Трамп-бизнесмен. Так что вполне логично, что «Золотой купол» — это своего рода косплей тогдашней «Стратегической оборонной инициативы», которая, замечу, так и не была претворена в жизнь, но, во-первых, шуму наделала немало, а во-вторых, привела к фундаментальному прорыву США в сфере оборонных технологий. Правда – закончилась ничем, система противоракетной обороны в космосе по параметрам, заданным администрацией Рейгана ее разработчикам, так и не появилась. Как без ответа остался вопрос, куда делись деньги, выделенные на ее разработку.

СОИ Рейгана – блеф или реальность Никто сейчас не может, со ссылкой на архивные документы, с точностью сказать, чем на самом деле была «Стратегическая оборонная инициатива» - большим блефом Рейгана, стремившегося втянуть Советский Союз в разорительную для его экономики гонку вооружений в космосе, или «фальшивым флагом», под прикрытием которого тогдашняя администрация США пыталась выделить средства на обеспечение технологического превосходства своих вооруженных сил, скрыв их от Конгресса. «Мы ответим на устрашающую советскую ракетную угрозу оборонительными мерами. Я предлагаю использовать для этого силу наших технологий, которые породили нашу грандиозную промышленную базу и позволили жить с высоким уровнем комфорта. Я знаю, что это невероятно трудная техническая задача, которую не удастся решить, быть может, и до конца века. <...> Научное сообщество нашей страны подарило нам ядерное оружие — и теперь я взываю к нему же, чтобы оно обратило свои таланты к делу защиты человечества и мира, дало нам такие средства, которые сделают ядерное оружие бессильным и устаревшим», - говорил Рейган, обращаясь к американскому истеблишменту. Но уже тогда заявленная программа СОИ вызывала огромное количество вопросов у экспертов. Прежде всего потому, что у США тогда не было физической возможности создать необходимую для СОИ орбитальную спутниковую группировку. Затем, тогда не существовало технологий использования лазеров в качестве «противоракет». Как справедливо было сказано американскими учеными, «в ходе множества подземных ядерных взрывов генерации достаточно мощных лазерных импульсов добиться не удалось, зато, желая угодить политическому начальству, руководство проекта вплотную подошло к откровенному мошенничеству и фальсификации экспериментов».

И, наконец, мощности тогдашних компьютеров категорически не хватало для решения столь глобальных задач противоракетной обороны. Иными словами, концепция может и была хороша – но вот не было работающих инструментов для ее реализации. СОИ выглядел безупречно на презентациях – но никак не соответствовал реалиям тогдашних технологий. Но, что принципиально важно - дало мощный толчок развитию семейства классических противоракет разной дальности. От Brilliant Pebbles, системы GMD (Ground-Based Midcourse Defense — наземная защита на средней дистанции) c ракетами GBI, Ground-Based Interceptor — ракета-перехватчик наземного базирования, до системы ПРО THAAD, Terminal High Altitude Area Defense — система противоракетной обороны на больших высотах и зенитного ракетного комплекс Patriot PAC-3. Которые, в отличие от предыдущих перечисленных, рассчитаны на поражение боеголовок в верхних слоях атмосферы, но не в космосе - и это для нашего дальнейшего разговора просто необходимо запомнить. Золотой купол Трампа – когда цифры не бьются Иными словами, отвергнув ранние, совсем уж футуристические идеи американского ВПК, американские конструкторы 1980-х годов породили целое семейство вполне работоспособных систем противоракетных вооружений. Причем – совершенно в обход Конгресса, вообще без конфликтно и без неудобного вопроса «а деньги-то где». Схема была просто идеальной, что и послужило для Трампа поводом для ее повторной реализации. Причем, это началось еще во время его первого срока, ведь именно тогда с подачи Белого Дома был обнародовал в Пентагоне аналитический доклад о национальной противоракетной обороне, Missile Defence Review. Его стратегия предлагала разместить в космосе новое поколение спутников раннего оповещения о ракетной атаке. Согласно документу, наиболее серьезную угрозу для Соединенных Штатов составляют Северная Корея, Иран, Россия и Китай. В отчете говорится, что США не будут ограничивать себя в разработке противоракетной обороны против стран, которые не признают международные нормы.