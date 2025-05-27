Азербайджан заказывает еще 24 истребителя JF-17 на 4,2 миллиарда долларов?

За последние дни ряд международных и региональных СМИ, включая издание Defense Arabic, сообщил о готовности Азербайджана приобрести у Пакистана еще 24 истребителя JF-17 Block III. Ранее стало известно о намерении Баку приобрести 16 самолетов совместного пакистано-китайского производства. Теперь же утверждается, что общий объем заказа может возрасти до 40 единиц. Некоторые пользователи платформы X даже указали предполагаемую сумму сделки — 4,2 миллиарда долларов за 24 новых истребителя JF-17. Официально власти Азербайджана и Пакистана пока не прокомментировали эти сообщения. Однако примечательно, что новости появились на фоне подготовки к предстоящему визиту премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Баку.

Как отмечает военно-аналитическое издание Bulgarian Military, если данные сообщения подтвердятся, это станет очередным подтверждением намерения Азербайджана значительно усилить свои военно-воздушные силы на фоне сложной ситуации в сфере региональной безопасности. Издание подчеркивает, что Пакистан наряду с Турцией и Израилем за последние годы стал одним из основных поставщиков вооружения для Азербайджана. По мнению аналитиков, данная сделка направлена на укрепление военного потенциала Азербайджана в нестабильном Южном Кавказе, где геополитическая напряженность и историческое соперничество требуют наличия надежных оборонных систем. В феврале 2024 года Азербайджан подписал контракт с Пакистаном на закупку 16 истребителей JF-17 Block III. Сообщается, что стоимость сделки составила 1,6 миллиарда долларов. Пакистанские источники утверждают, что в ее рамках предусмотрена подготовка пилотов истребителей, а также их оснащение боеприпасами.

«JF-17 не предназначены для замены существующего парка самолетов, а скорее призваны усилить оперативные возможности ВВС Азербайджана, которые традиционно полагаются на устаревшие советские модели, такие как МиГ-29 и Су-25. Эти старые платформы, хотя и остаются эксплуатационными, но уступают JF-17 Block III по уровню авионики, вооружению и многоцелевой гибкости», — пишет Bulgarian Military. Отмечается, что выбор Азербайджаном JF-17 Thunder Block III вместо западных или российских истребителей объясняется сочетанием стоимости, летно-технических характеристик и текущей геополитической ситуации. JF-17, разработанный совместно Pakistan Aeronautical Complex и китайской Chengdu Aircraft Industry Group, представляет собой экономически эффективную альтернативу более дорогим западным самолетам, таким как F-16 или Eurofighter Typhoon. Относительно низкие затраты на приобретение и обслуживание делают этот истребитель привлекательным вариантом для стран, стремящимся получить современные возможности без финансовой нагрузки, связанной с топовыми западными платформами. Кроме того, совместимость JF-17 с широким спектром боеприпасов, включая передовые турецкие ракеты класса «воздух–воздух» Gökdoğan и Bozdoğan, делает его особенно привлекательным для Азербайджана, который поддерживает тесные оборонные связи с Анкарой. Bulgarian Military также отмечает, что возможное расширение заказа Азербайджана может быть связано с высокой эффективностью, продемонстрированной JF-17 в недавних конфликтах в Южной Азии, особенно в противостоянии между Индией и Пакистаном.

Напомним, что в начале мая между Индией и Пакистаном произошли двухдневные вооруженные столкновения в Кашмире, в ходе которых обе стороны одновременно подняли в воздух десятки истребителей. Воздушный бой, не имеющий аналогов по масштабам, продолжался полтора часа. По разным данным, ВВС Индии в ходе сражения потеряли два современных истребителя Rafale и один Су-30. Потери пакистанской стороны остаются неуточненными. Сообщается, что в этом воздушном бою пакистанские ВВС задействовали истребители J-10C с китайскими ракетами класса «воздух–воздух» PL-15. Появление информации о первом боевом применении этих ракет и самолетов вызвало рост стоимости акций китайских оборонных корпораций, а также увеличило интерес к самим ракетам PL-15 и их носителям — J-10C. Китайские источники также утверждают, что истребители JF-17 Block III показали высокую эффективность в боях. «Хотя эти заявления остаются неподтвержденными и воспринимаются некоторыми аналитиками скептически, они, вероятно, способствовали росту репутации самолета как надежной и универсальной платформы, потенциально повлияв на решение Азербайджана расширить свой заказ. Однако отсутствие официального подтверждения от Баку требует осторожности, поскольку непроверенные сообщения могут преувеличивать боевые достижения самолета для повышения его рыночных возможностей» — отмечает военно-аналитический портал.