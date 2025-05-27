Бакинские стройбароны кинули и параатлета, чемпиона мира и Европы Эльмира Джабраилова

Член Национального паралимпийского комитета Азербайджана Эльмир Сайаф оглу Джабраилов, чемпион мира и Европы с инвалидностью по зрению третьей группы, стал жертвой мошеннических действий со стороны строительной компании «İnşaatKonstruksiyaları». Как рассказал Джабраилов в обращении в редакцию haqqin.az, в 2020 году он приобрёл в Хатаинском районе Баку двухкомнатную квартиру в строящемся многоэтажном жилом доме, расположенном на пересечении проспекта Нобеля и улиц Физули Байрамова, Ахмеда Джалилова и Али Исмаилова. Согласно договору о купле-продаже, заключённому между исполнительным директором компании Расулом Ахмедовым и отцом параатлета, Сайафом Джаббаровым, 78 процентов от стоимости квартиры — 238 тысяч 922 маната — были выплачены в качестве первоначального взноса. Однако спустя два года выяснилось, что Джабраилова, как, впрочем, и многих других покупателей, обманули.

«Одну и ту же квартиру продали нескольким людям, - возмущался спортсмен. - Все квартиры в доме давно распроданы, но строительство до сих пор не завершено». Следует отметить, что ЖСК «İnşaat Konstruksiyaları», занимающийся строительством многоэтажных домов в различных районах Баку, ранее неоднократно упоминался в средствах массовой информации в связи с фактами мошенничества. Таких, в частности, как многократная продажа одних и тех же квартир. В 2023 году руководитель компании Рауф Алиев и его близкий родственник, исполнительный директор Расул Ахмедов, были привлечены к уголовной ответственности. Против Алиева было выдвинуто обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая уклонение от уплаты налогов в крупном размере и мошенничество. Тем не менее, впоследствии Алиев был освобождён условно, обещал вернуть средства пострадавшим клиентам, но своих обещаний так и не выполнил. «Я заработал деньги на квартиру, благодаря спортивным достижениям, - поделился Эльмир Джабраилов. - В 2015 году я завоевал золотую медаль на открытом чемпионате Европы, затем — ещё одно «золото» на чемпионате мира IBSA в Южной Корее. За успехи на IV Играх исламской солидарности в Баку, в соответствии с распоряжением нашего президента, мне была вручена денежная премия в размере 150 тысяч манатов. В 2022 году я вновь стал обладателем золотой медали на международных соревнованиях в Тунисе». Спортсмен рассказал, что в течение многих лет живет с семьёй в арендованной квартире. Сложившаяся ситуация стала для него источником серьёзного стресса и вызвала проблемы со здоровьем, из-за которых он не смог в 2024 году принять участие в XVII летних Паралимпийских играх в Париже.

«Рауфа Алиева отпустили под домашний арест в том числе и для того, чтобы он мог возместить людям нанесённый ущерб, - добавил параатлет. - Однако он не выходит на связь с пострадавшими и игнорирует телефонные звонки. Пять лет назад один квадратный метр в центре города стоил 2500 манатов. Сейчас деньги обесценились, а стоимость квартир только растёт. Я уже потерял надежду на то, что когда-нибудь у меня появится собственное жильё». Джабраилов, подавший официальную жалобу в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре, отметил также, что, помимо него, десятки других людей остались без жилья и их вера в возможность возврата вложенных средств с каждым днём угасает. Турецкий специалист Яшар Демир, принимавший участие в проектировании указанного здания, также обратился к Рауфу Алиеву с призывом вернуть деньги пострадавшим. В беседе с haqqin.az он сообщил, что ему пообещали вернуть средства Джабраилова до 20 мая. «Они хотят вернуть деньги, но их у них просто нет, - сказал Яшар Демир. – Но в любом случае Джабраилову обязаны вернуть его средства — и я надеюсь, что так и произойдёт».