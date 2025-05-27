Если министр пересела на верблюда

Киев (Украина). Российские беспилотники атакуют столицу Украины
Ханой (Вьетнам). Первая леди Франции Брижит дала пощечину президенту Макрону по прилету во Вьетнам
Хан-Юнис (Газа). Геноцид в Газе
Манама (Бахрейн). Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм едет на верблюде на экскурсию в форт Калат-аль-Бахрейн
Мумбаи (Индия). После сильного дождя
Глостершир (Великобритания). Ежегодная "Куперсхилдская сырная гонка". Участники соревнования пытаются догнать 5-килограммовую головку сыра, спускаемую вниз по склону
Гавайские острова (США). Извержение вулкана Килауэа