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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Если министр пересела на верблюда

объектив haqqin.az
Отдел информации
03:14 330

Киев (Украина). Российские беспилотники атакуют столицу Украины

Ханой (Вьетнам). Первая леди Франции Брижит дала пощечину президенту Макрону по прилету во Вьетнам

Хан-Юнис (Газа). Геноцид в Газе

Манама (Бахрейн). Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм едет на верблюде на экскурсию в форт Калат-аль-Бахрейн

Мумбаи (Индия). После сильного дождя

Глостершир (Великобритания). Ежегодная "Куперсхилдская сырная гонка". Участники соревнования пытаются догнать 5-килограммовую головку сыра, спускаемую вниз по склону

Гавайские острова (США). Извержение вулкана Килауэа

Новая армия. Вместо ХАМАС
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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву? полный текст интервью
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Сибига о визите в Баку: Азербайджан является крайне важным партнером
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Бакинские стройбароны кинули и параатлета, чемпиона мира и Европы Эльмира Джабраилова
Бакинские стройбароны кинули и параатлета, чемпиона мира и Европы Эльмира Джабраилова по следам громкого преступления
03:01 458
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик наш комментарий
26 мая 2025, 13:41 6257
Если министр пересела на верблюда
Если министр пересела на верблюда объектив haqqin.az
03:14 331
Азербайджан заказывает еще 24 истребителя JF-17 на 4,2 миллиарда долларов?
Азербайджан заказывает еще 24 истребителя JF-17 на 4,2 миллиарда долларов? еще один вопрос
02:28 982
Идеи не умирают. Умирают лишь авторы
Идеи не умирают. Умирают лишь авторы и поэт, и гражданин
26 мая 2025, 13:12 3148
Большая афера под названием «Золотой купол»
Большая афера под названием «Золотой купол» главная тема
01:56 956
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву? полный текст интервью
26 мая 2025, 14:42 11792
Сибига о визите в Баку: Азербайджан является крайне важным партнером
Сибига о визите в Баку: Азербайджан является крайне важным партнером
01:23 588
Русские продвигаются в Сумской области: 4 села захвачены
Русские продвигаются в Сумской области: 4 села захвачены
00:54 989
Студенты со всего Азербайджана приехали к Фариду Гаибову в молодежную столицу
Студенты со всего Азербайджана приехали к Фариду Гаибову в молодежную столицу ФОТО
00:49 844
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