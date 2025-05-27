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Новая армия. Вместо ХАМАС

наша корреспонденция
Валерий Кантор, автор haqqin.az, Иерусалим
03:27 318

В южной части сектора Газа зафиксировано появление новой организованной вооружённой группы, чьё существование вызывает серьёзные вопросы в контексте нынешнего военного положения и гуманитарного кризиса. По сообщениям израильской прессы, речь идёт о вооружённой палестинской структуре, действующей, предположительно, при молчаливом согласии или даже прямом покровительстве со стороны израильских военных.

Согласно информации израильской газеты Haaretz, на которую ссылаются два независимых источника, группировка возглавляется неким Яссером Абу Шабабом — криминальным лидером, ранее неоднократно привлекавшимся к ответственности ХАМАСом за уголовные преступления. Он родом из одного из крупнейших бедуинских кланов в Рафиахе — стратегическом узле на юге сектора, где в последние месяцы отмечается особенно высокая плотность гуманитарной и военной активности.

Кто же он, Яссер Абу Шабаб?

Абу Шабаб оказался в центре внимания ещё в конце 2024 года, когда участились нападения на гуманитарные конвои. Его имя неоднократно звучало в связи с хищением грузов, в том числе с мукой и базовыми продуктами. В интервью The Washington Post в ноябре прошлого года он признал отдельные эпизоды, но оправдывал действия своих людей отчаянием и отсутствием поддержки со стороны ХАМАС. Он утверждал, что его группа «не трогает припасы, предназначенные для детей», но не отрицал участия в контроле над поставками.

Сегодня эта группировка приобрела видимость организованной военной силы. Видеоматериалы, опубликованные в соцсетях в последние дни, демонстрируют бойцов в бронежилетах, касках и с символикой, напоминающей официальные подразделения. На форме нанесены палестинские флаги и эмблема с надписью на арабском и английском языках «Служба по борьбе с терроризмом». В одном из роликов видно, как представитель группы останавливает для проверки автомобиль с символикой Красного Креста — сцена, поднимающая острые вопросы о легитимности и допуске этих формирований к работе на оккупированной Израилем территории.

Палестинские источники, связанные с распределением гуманитарной помощи, указывают на невозможность существования подобных структур без согласования с израильскими военными. Рафиах объявлен ЦАХАЛом закрытой зоной — туда не допускаются ни гражданские, ни независимые журналисты. Тем не менее, вооружённые люди перемещаются там совершенно свободно, останавливают машины и участвуют в проверках грузов. По словам одного из источников в гуманитарной миссии ООН, «Израиль либо контролирует этих людей, либо сознательно позволяет им действовать».

Кто же они, идущие вместо ХАМАС?

Накануне ООН выступила с критикой действий ЦАХАЛа, указывая на то, что маршруты гуманитарных колонн прокладываются через опасные районы, где высок риск нападений. В среду, 21 мая, один из первых крупных конвоев с мукой от Всемирной продовольственной программы был разграблен: 15 грузовиков были остановлены и частично разгружены неустановленными лицами. В этих действиях вновь подозреваются кланы, лояльные Абу Шабабу.

На фоне обвинений сам Абу Шабаб опубликовал на своей странице в Facebook заявление, в котором утверждает, что его отряд действует в координации с международными гуманитарными агентствами. Целью, по его словам, является «защита гуманитарных грузов от мародёров». Он описал действия своей группы, как вынужденные меры в условиях «вакуума власти», оставленного ХАМАСом и усугублённого израильской блокадой.

Однако ряд западных дипломатов и гуманитарных специалистов, работающих в Газе, не верят в искренность этих заявлений. Они указывают на устойчивую схему рэкета: боевики требуют плату за безопасный проезд, а в случае отказа блокируют колонны. В ряде случаев гуманитарные грузы остаются на складах, находящихся под контролем ЦАХАЛа, что порождает подозрения о координации действий между израильской армией и боевиками на местах.

Израиль доверит новой армии Газу?

Если подтвердятся данные о допуске этой группировки Израилем, то речь может идти о попытке создания в Газе центра влияния, альтернативного ХАМАС — более управляемого, менее идеологизированного и способного обеспечить минимальный порядок. Подобные проекты Иерусалим предпринимал и в прошлом, в том числе на Западном берегу, поддерживая местных лидеров и кланы, не связанных с основными политическими структурами.

Однако риски очевидны: легитимация криминальных структур, даже под предлогом «временной стабилизации», может привести к росту насилия, усугублению гуманитарной катастрофы и дестабилизации внутренней палестинской политики. Это также создаёт новый прецедент для международных гуманитарных организаций, которым теперь приходится иметь дело не только с ЦАХАЛом и ХАМАС, но и с третьей неофициальной, но вооружённой стороной.

Возникновение группировки Абу Шабаба на фоне гуманитарного коллапса в секторе Газы свидетельствует о новой фазе конфликта, в которой контроль над гуманитарной помощью становится инструментом влияния. Если Израиль сознательно допускает существование подобных формирований, это может означать начало создания новой политической архитектуры в Газе — с опорой не на институции, а на лояльность, силу и выгодную функциональность.

Ситуация требует предельно внимательного мониторинга со стороны ООН, международных НПО и дипломатических миссий. В противном случае, "локальный порядок" в исполнении вооружённых кланов может обернуться новой спиралью нестабильности.

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