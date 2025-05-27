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Неприятный сюрприз для Азербайджана в Италии

подложили свинью?
Ламия Исаева, собкор
03:42 365

Планируемое приобретение одного из крупнейших металлургических предприятий Европы - завода Ilva Steel в Таранто - консорциумом Azero, в состав которого входят компании Baku Steel Company (BSC) и Azerbaijan Investment Company (AIC), столкнулось с новой неожиданной ситуацией, которая меняет прежние условия сделки.

Как стало известно редакции haqqin.az, в мае на территории завода произошёл пожар, вызванный неисправностью системы охлаждения доменной печи. Несмотря на оперативную ликвидацию инцидента, ущерб, нанесенный предприятию, оказался значительным, что потребовало пересмотра инвестиционного плана и условий сделки.

В настоящее время прокуратура города Таранто проводит расследование причин и последствий происшествия. Тем временем переговорный процесс между азербайджанской стороной и итальянскими партнёрами продолжается, но уже на новых условиях. Сроки заключения сделки, ранее ориентированные на июнь 2025 года, сдвигаются на более поздний период.

Вдруг выясняется, что на территории завода произошёл пожар, вызванный неисправностью системы охлаждения доменной печи

«Переговоры продолжаются на новых условиях, которые уточняются и не подлежат разглашению, - сказал источник haqqin.az, входящий в переговорную группу. - Окончательного текста контракта пока нет».

До происшествия основная доменная печь завода Ilva Steel обеспечивала производство до 4.500 тонн чугуна в сутки с потенциалом роста этих показателей. Первоначальный вклад азербайджанской стороны в проект оценивался в 400 миллионов евро. Летние переговоры должны были определить дополнительные инвестиции, направленные на модернизацию и восстановление предприятия, функционирующего с 1965 года. По предварительным оценкам, компания Baku Steel Company была готова выделить ещё около 500 миллионов евро на развитие производственной инфраструктуры, в том числе, на строительство новых складских площадей.

Положительным фактором сделки являлось намерение итальянской стороны списать накопленные долги предприятия, составлявшие порядка 700 миллионов евро (включая обязательства по оплате оборудования и энергоносителей), что позволило бы азербайджанским инвесторам сосредоточиться на реновации объекта без дополнительной долговой нагрузки.

Ещё один ключевой аспект сделки – это энергоснабжение завода. До момента завершения переговоров не могут быть окончательно определены источники и схемы подачи газа и электроэнергии. Рассматривалась идея строительства в порту Таранто новой плавучей регазификационной установки (FSRU). Но при наличии у берегов Италии шести действующих FSRU потребность в дополнительных мощностях пока не подтверждена. В числе альтернативных вариантов обсуждается строительство электростанции, ориентированной на нужды Ilva.

По предварительным оценкам, компания Baku Steel Company была готова выделить ещё около 500 миллионов евро на развитие производственной инфраструктуры, в том числе, на строительство новых складских площадей

В энергетическом обеспечении проекта активное участие предполагается со стороны SOCAR Trading, являющегося торговым подразделением государственной нефтяной компании Азербайджана. Поставки могут включать как азербайджанский трубопроводный газ, поступающий по «Южному газовому коридору», так и сжиженный природный газ, в зависимости от ценовой конъюнктуры европейского газового рынка на момент запуска предприятия.

Следует отметить, что победа консорциума Azero в многоступенчатом международном тендере правительства Италии в марте 2025 года стала результатом сильного инвестиционного предложения, а также гарантий решения экологических и социальных вопросов. Финансовую устойчивость инициативы обеспечивает участие Azerbaijan Investment Company в качестве государственного гаранта инвестиций.

Само расположение завода Ilva в Апулии - регионе, принимающим азербайджанский газ из TAP (европейский сегмент «Южного газового коридора»), усиливает стратегическую логику данного проекта. В 2024 году на Италию пришлось свыше 10 миллиардов кубометров из общего объема экспорта азербайджанского газа в ЕС (12,9 миллиарда кубометров), что делает эту страну ключевым энергетическим партнером Баку.

Рассматривалась и идея строительства в порту Таранто новой плавучей регазификационной установки (FSRU). Но при наличии у берегов Италии шести действующих FSRU потребность в дополнительных мощностях пока не подтверждена

В 2024 году потребности завода Ilva Steel в газе составили порядка 800 миллионов кубометров, при объёме производства около 2 миллионов тонн продукции. В случае перезапуска завода с нацеленностью на рост производственной мощности в 2–3 раза, объёмы потребляемых энергоносителей также пропорционально возрастут.

Следует отметить, что завод Ilva Steel представляет собой предприятие полного цикла - от переработки железной руды до выпуска готовой продукции, в том числе, плоского проката, труб, легированной и нержавеющей стали. Объект играет важную роль в общеевропейской металлургической отрасли, особенно в свете актуальных торговых переговоров с новой администрацией США по вопросам пошлин на сталь и алюминий.

Реализация сделки и восстановление завода будут способствовать укреплению экономических связей между Азербайджаном и Италией, которая традиционно входит в тройку крупнейших торговых партнёров Азербайджана.

Ну, а готовность Рима предоставить инвестиционные преференции в отношении стратегических объектов указывает на высокий уровень политической и экономической поддержки сделки.

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