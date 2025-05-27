Неприятный сюрприз для Азербайджана в Италии

Планируемое приобретение одного из крупнейших металлургических предприятий Европы - завода Ilva Steel в Таранто - консорциумом Azero, в состав которого входят компании Baku Steel Company (BSC) и Azerbaijan Investment Company (AIC), столкнулось с новой неожиданной ситуацией, которая меняет прежние условия сделки. Как стало известно редакции haqqin.az, в мае на территории завода произошёл пожар, вызванный неисправностью системы охлаждения доменной печи. Несмотря на оперативную ликвидацию инцидента, ущерб, нанесенный предприятию, оказался значительным, что потребовало пересмотра инвестиционного плана и условий сделки. В настоящее время прокуратура города Таранто проводит расследование причин и последствий происшествия. Тем временем переговорный процесс между азербайджанской стороной и итальянскими партнёрами продолжается, но уже на новых условиях. Сроки заключения сделки, ранее ориентированные на июнь 2025 года, сдвигаются на более поздний период.

«Переговоры продолжаются на новых условиях, которые уточняются и не подлежат разглашению, - сказал источник haqqin.az, входящий в переговорную группу. - Окончательного текста контракта пока нет». До происшествия основная доменная печь завода Ilva Steel обеспечивала производство до 4.500 тонн чугуна в сутки с потенциалом роста этих показателей. Первоначальный вклад азербайджанской стороны в проект оценивался в 400 миллионов евро. Летние переговоры должны были определить дополнительные инвестиции, направленные на модернизацию и восстановление предприятия, функционирующего с 1965 года. По предварительным оценкам, компания Baku Steel Company была готова выделить ещё около 500 миллионов евро на развитие производственной инфраструктуры, в том числе, на строительство новых складских площадей. Положительным фактором сделки являлось намерение итальянской стороны списать накопленные долги предприятия, составлявшие порядка 700 миллионов евро (включая обязательства по оплате оборудования и энергоносителей), что позволило бы азербайджанским инвесторам сосредоточиться на реновации объекта без дополнительной долговой нагрузки. Ещё один ключевой аспект сделки – это энергоснабжение завода. До момента завершения переговоров не могут быть окончательно определены источники и схемы подачи газа и электроэнергии. Рассматривалась идея строительства в порту Таранто новой плавучей регазификационной установки (FSRU). Но при наличии у берегов Италии шести действующих FSRU потребность в дополнительных мощностях пока не подтверждена. В числе альтернативных вариантов обсуждается строительство электростанции, ориентированной на нужды Ilva.

В энергетическом обеспечении проекта активное участие предполагается со стороны SOCAR Trading, являющегося торговым подразделением государственной нефтяной компании Азербайджана. Поставки могут включать как азербайджанский трубопроводный газ, поступающий по «Южному газовому коридору», так и сжиженный природный газ, в зависимости от ценовой конъюнктуры европейского газового рынка на момент запуска предприятия. Следует отметить, что победа консорциума Azero в многоступенчатом международном тендере правительства Италии в марте 2025 года стала результатом сильного инвестиционного предложения, а также гарантий решения экологических и социальных вопросов. Финансовую устойчивость инициативы обеспечивает участие Azerbaijan Investment Company в качестве государственного гаранта инвестиций. Само расположение завода Ilva в Апулии - регионе, принимающим азербайджанский газ из TAP (европейский сегмент «Южного газового коридора»), усиливает стратегическую логику данного проекта. В 2024 году на Италию пришлось свыше 10 миллиардов кубометров из общего объема экспорта азербайджанского газа в ЕС (12,9 миллиарда кубометров), что делает эту страну ключевым энергетическим партнером Баку.