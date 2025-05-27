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Уже на этой неделе: Трамп может ввести санкции против Москвы

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Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, так как все больше недоволен российскими атаками на Украину, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, ограничения, если они будут введены, не будут включать новые банковские санкции, однако обсуждаются другие варианты давления на российского лидера Владимира Путина, чтобы заставить его пойти на уступки за столом переговоров, включая согласие на 30-дневное прекращение огня, которое Россия последовательно отвергает.

25 мая Трамп говорил, что рассматривает возможность введения санкций после массированного удара по Украине в минувшие выходные. Позднее он вновь подверг Путина резкой критике, заявив, что, по его мнению, российский лидер «совсем сошел с ума» и «без необходимости убивает множество людей» в Украине. «Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это подтверждается, но, если он ее получит, это приведет к падению России!» — заявил Трамп.

WSJ пишет со ссылкой на свои источники, что Трамп устал от попыток мирного урегулирования и рассматривает возможность отказаться от них, если его усилия не сработают. При этом пока не ясно, что произойдет, если США выйдут из переговорного процесса, и будет ли Трамп продолжать военную поддержку Киева, пишет издание.

«Президент Трамп ясно дал понять, что хочет видеть мирное соглашение, достигнутое путем переговоров», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт для WSJ.

О возможном выходе Вашингтона из переговоров ранее пиcала и New York Times, однако источники издания отмечали, что Трамп дал понять европейским лидерам, что не намерен усиливать санкционное давление на Москву.

Отвечая накануне на резкие слова Трампа о Путине, его пресс-секретарь Дмитрий Песков поблагодарил США за посреднические усилия. «Это очень ответственный момент, который связан с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями. Мы внимательно отслеживаем всю реакцию», — сказал он.

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