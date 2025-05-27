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Ким увидел угрозу в «Золотом куполе» Трампа

08:51 66

Будущая американская система ПРО «Золотой купол» (Golden Dom) нацелена на «милитаризацию» космоса, а не оборону США, она несет угрозу. Такой вывод следует из меморандума института по делам США при МИД КНДР, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Министр обороны США Пит Хегсет рассказывает о новой системе ПРО «Золотой купол»

В документе говорится, что Golden Dom — порождение политики «США — прежде всего». Таким образом США стремятся к однополярному господству. Система является не «оборонительной мерой» для реагирования на чью-то «угрозу», а сценарием космической ядерной войны.

Кроме того, с 2016 года США, Япония и Южная Корея проводили противоракетные учения, в декабре 2022 года Вашингтон создал в Республике Корея космическое подразделение, в 2024 году — американские космические войска в Японии, отметили в северокорейском МИД. Там полагают, что сейчас США расходуют на космическую сферу 95% общей суммы расходов на освоение космоса всех стран мира.

Проект «Золотой купол» направлен на создание сети спутников для обнаружения, отслеживания и потенциального перехвата приближающихся ракет, уточняет Reuters. Щит может содержать сотни спутников для обнаружения и отслеживания ракет.

О том, что США приступили к созданию проекта «Золотой купол», президент Дональд Трамп сообщил ранее в мае. Трамп пообещал завершить проект к январю 2029 года. Новая система противоракетной обороны призвана также перехватывать ядерное оружие, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

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