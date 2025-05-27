Что происходит в Сувалкском коридоре

Как отмечает немецкая газета, причины массового исхода связаны с заявлением канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на применение дальнобойного оружия против России.

Жители приграничных районов Польши и Литвы начали массово покидать Сувалкский коридор — стратегический участок, соединяющий Литву и Польшу и разделяющий Беларусь и Калининградскую область России, сообщает Bild.

Местные жители опасаются, что Сувалкский коридор может стать первой целью возможного удара, что приведет к изоляции стран Балтии от остальной части НАТО. По словам одного из переселенцев, жители «не хотят быть первыми, по кому ударят», приводит издание его слова.

На фоне этих опасений в регионе усилилось военное присутствие, при этом официальных сообщений об эвакуации от властей Литвы и Польши пока не поступало.

Издание отметило, что Литва хочет заминировать границы с Беларусью и Калининградской областью. Польша, Эстония и Латвия также объявили о своем намерении выйти из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины.

Накануне канцлер Мерц объявил о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия Киеву, что позволит украинским силам наносить удары по военным объектам на территории России. В Кремле назвали это решение «потенциально опасным и разрушительным» для процесса урегулирования российско-украинского конфликта.