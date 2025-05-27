Фраза Зеленского задела Трампа

Во время одной из самых мощных воздушных атак за все время войны в Украине президент Владимир Зеленский призвал Запад к активным действиям и жестко раскритиковал молчание союзников. «Мир может уйти в отпуск, но война продолжается... Молчание Америки и молчание других в мире только поощряет Путина», — написал он в Telegram.

«Я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным... Он запускает ракеты по городам и убивает людей — и мне это совсем не нравится», — заявил Трамп.

Однако вскоре президент резко высказался и в адрес Зеленского. В соцсети Truth Social он написал: «Все, что он говорит, создает проблемы. Мне это не нравится, и лучше бы он прекратил».

Трамп добавил, что Зеленский «не приносит своей стране пользы, говоря подобные вещи».

Таким образом, вместо ожидаемой поддержки призывов Украины к решительным действиям, Трамп подверг критике риторику Зеленского и обвинил его в провоцировании ситуации. Это произошло на фоне разрушительных обстрелов и настойчивых призывов Киева к усилению международного давления и новым санкциям против России.