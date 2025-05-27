USD 1.7000
EUR 1.9343
RUB 2.1262
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Фраза Зеленского задела Трампа

10:12 1485

Американский президент Дональд Трамп поставил под сомнение эффективность коммуникации президента Украины Владимира Зеленского после его резонансного заявления.

Во время одной из самых мощных воздушных атак за все время войны в Украине президент Владимир Зеленский призвал Запад к активным действиям и жестко раскритиковал молчание союзников. «Мир может уйти в отпуск, но война продолжается... Молчание Америки и молчание других в мире только поощряет Путина», — написал он в Telegram.

Эта фраза вызвала бурную реакцию Дональда Трампа. Вначале он выразил недовольство действиями президента РФ Владимира Путина.

«Я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным... Он запускает ракеты по городам и убивает людей — и мне это совсем не нравится», — заявил Трамп.

Однако вскоре президент резко высказался и в адрес Зеленского. В соцсети Truth Social он написал: «Все, что он говорит, создает проблемы. Мне это не нравится, и лучше бы он прекратил».

Трамп добавил, что Зеленский «не приносит своей стране пользы, говоря подобные вещи».

Таким образом, вместо ожидаемой поддержки призывов Украины к решительным действиям, Трамп подверг критике риторику Зеленского и обвинил его в провоцировании ситуации. Это произошло на фоне разрушительных обстрелов и настойчивых призывов Киева к усилению международного давления и новым санкциям против России.

Провал переговоров США и Евросоюза по санкциям
Провал переговоров США и Евросоюза по санкциям
10:56 570
Экс-соратника Иванишвили задержали на границе с Азербайджаном
Экс-соратника Иванишвили задержали на границе с Азербайджаном
10:53 687
Ильхам Алиев открыл фабрики в Лачине
Ильхам Алиев открыл фабрики в Лачине фото
10:38 1139
У Эрдогана пообещали выдвинуть его кандидатом, несмотря на нежелание
У Эрдогана пообещали выдвинуть его кандидатом, несмотря на нежелание
10:34 573
Что происходит в Сувалкском коридоре
Что происходит в Сувалкском коридоре
10:05 1648
Уже на этой неделе: Трамп может ввести санкции против Москвы
Уже на этой неделе: Трамп может ввести санкции против Москвы
08:37 2221
Новая армия. Вместо ХАМАС
Новая армия. Вместо ХАМАС наша корреспонденция
03:27 4563
Бакинские стройбароны кинули и параатлета, чемпиона мира и Европы Эльмира Джабраилова
Бакинские стройбароны кинули и параатлета, чемпиона мира и Европы Эльмира Джабраилова по следам громкого преступления
03:01 5011
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик наш комментарий
26 мая 2025, 13:41 7382
Если министр пересела на верблюда
Если министр пересела на верблюда объектив haqqin.az
03:14 4289
Азербайджан заказывает еще 24 истребителя JF-17 на 4,2 миллиарда долларов?
Азербайджан заказывает еще 24 истребителя JF-17 на 4,2 миллиарда долларов? еще один вопрос
02:28 6782

ЭТО ВАЖНО

Провал переговоров США и Евросоюза по санкциям
Провал переговоров США и Евросоюза по санкциям
10:56 570
Экс-соратника Иванишвили задержали на границе с Азербайджаном
Экс-соратника Иванишвили задержали на границе с Азербайджаном
10:53 687
Ильхам Алиев открыл фабрики в Лачине
Ильхам Алиев открыл фабрики в Лачине фото
10:38 1139
У Эрдогана пообещали выдвинуть его кандидатом, несмотря на нежелание
У Эрдогана пообещали выдвинуть его кандидатом, несмотря на нежелание
10:34 573
Что происходит в Сувалкском коридоре
Что происходит в Сувалкском коридоре
10:05 1648
Уже на этой неделе: Трамп может ввести санкции против Москвы
Уже на этой неделе: Трамп может ввести санкции против Москвы
08:37 2221
Новая армия. Вместо ХАМАС
Новая армия. Вместо ХАМАС наша корреспонденция
03:27 4563
Бакинские стройбароны кинули и параатлета, чемпиона мира и Европы Эльмира Джабраилова
Бакинские стройбароны кинули и параатлета, чемпиона мира и Европы Эльмира Джабраилова по следам громкого преступления
03:01 5011
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик наш комментарий
26 мая 2025, 13:41 7382
Если министр пересела на верблюда
Если министр пересела на верблюда объектив haqqin.az
03:14 4289
Азербайджан заказывает еще 24 истребителя JF-17 на 4,2 миллиарда долларов?
Азербайджан заказывает еще 24 истребителя JF-17 на 4,2 миллиарда долларов? еще один вопрос
02:28 6782
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться