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Предложение Евросоюза может обрушить российскую нефть

10:14 920

Еврокомиссия при поддержке ведущих стран ЕС, включая Францию, Германию и Италию, предлагает ужесточить санкции в отношении России, снизив потолок цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

Согласно информации, инициатива обсуждается в рамках 18-го пакета санкций ЕС.

Тем не менее предложение пока не получило единогласной поддержки всех 27 государств - членов Евросоюза, а также стран G7. На недавней встрече министров финансов «Большой семерки» в Канаде обсуждалась возможность включить в итоговое заявление призыв к снижению ценового потолка на российскую нефть, пишет FT. По данным источников, инициативу поддержали ЕС и Великобритания, но по просьбе министра финансов США Скотта Бессента соответствующий пункт в итоговом документе не появился.

Ряд стран ЕС, которые и ранее скептически относились к ограничению цен на нефть, такие как Венгрия и Греция, до сих пор изучают возможные последствия этого предложения.

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