«Если Путин продолжит играть в игры»

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Россию предпринять реальные шаги к урегулированию войны в Украине и предупредил: в противном случае Вашингтон введет жесткие санкции, включая 500-процентные пошлины на энергоресурсы для стран, сотрудничающих с Москвой.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам Грэма, он с самого начала координировал разработку санкционного закона с Белым домом. Документ, который уже поддержали 82 сенатора из 100, предполагает торговую изоляцию России: