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«Если Путин продолжит играть в игры»

В США пообещали удар санкциями РФ
10:26 778

Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Россию предпринять реальные шаги к урегулированию войны в Украине и предупредил: в противном случае Вашингтон введет жесткие санкции, включая 500-процентные пошлины на энергоресурсы для стран, сотрудничающих с Москвой.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам Грэма, он с самого начала координировал разработку санкционного закона с Белым домом. Документ, который уже поддержали 82 сенатора из 100, предполагает торговую изоляцию России:

«Этот закон введет 500-процентные пошлины для любой страны, покупающей российские энергоносители. Если Китай или Индия прекратят покупать дешевую нефть, военная машина Путина остановится».

Сенатор отметил, что Украина продемонстрировала готовность к компромиссу, в то время как «Россия выдвигает больше отговорок, чем мир может вынести». Он добавил, что надеется на дипломатическое решение, но ясно дал понять: «Если Путин продолжит играть в игры, Сенат будет действовать».

Ранее Дональд Трамп также выступил с жесткой критикой в адрес Владимира Путина. Он обвинил его в «безумии» и в том, что тот «без необходимости убивает людей, включая мирных жителей»: «Я всегда говорил: он хочет всю Украину. И если он ее получит, это приведет к краху России!»

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