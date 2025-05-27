Сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал Россию предпринять реальные шаги к урегулированию войны в Украине и предупредил: в противном случае Вашингтон введет жесткие санкции, включая 500-процентные пошлины на энергоресурсы для стран, сотрудничающих с Москвой.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По словам Грэма, он с самого начала координировал разработку санкционного закона с Белым домом. Документ, который уже поддержали 82 сенатора из 100, предполагает торговую изоляцию России:
«Этот закон введет 500-процентные пошлины для любой страны, покупающей российские энергоносители. Если Китай или Индия прекратят покупать дешевую нефть, военная машина Путина остановится».
Сенатор отметил, что Украина продемонстрировала готовность к компромиссу, в то время как «Россия выдвигает больше отговорок, чем мир может вынести». Он добавил, что надеется на дипломатическое решение, но ясно дал понять: «Если Путин продолжит играть в игры, Сенат будет действовать».
Ранее Дональд Трамп также выступил с жесткой критикой в адрес Владимира Путина. Он обвинил его в «безумии» и в том, что тот «без необходимости убивает людей, включая мирных жителей»: «Я всегда говорил: он хочет всю Украину. И если он ее получит, это приведет к краху России!»