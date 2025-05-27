У Эрдогана пообещали выдвинуть его кандидатом, несмотря на нежелание

Зампред правящей Партии справедливости и развития Турции Хюсейн Яйман на встрече с партийным активом в Мугле заявил, что несмотря на слова президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о нежелании снова баллотироваться, партия намерена выдвинуть его кандидатом на следующих выборах.

«Не беспокойтесь. Народ любит Реджепа Тайипа Эрдогана, и если состоятся выборы, мы снова сделаем его президентом. Господин президент, мы хотим, чтобы вы вновь заняли этот пост», - сказал он.

Яйман также отверг идею досрочных выборов, предложенную кемалистами, обвинив оппозицию в том, что «они просто хотят сменить повестку, отвлечь внимание от коррупционных скандалов внутри своей партии».

22 мая Эрдоган заявил, что не планирует баллотироваться на новый президентский срок. Такое заявление он сделал в самолёте по пути из Будапешта в Анкару после участия в неформальном саммите Организации тюркских государств. Эрдоган подчеркнул, что его не волнует переизбрание, а приоритет — создание новой конституции для Турции.

13 марта 2024 года турецкий лидер высказался о муниципальных выборах 31 марта как о последних в своей политической карьере.