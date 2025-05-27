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Неизвестные устроили бойню в Филадельфии

10:34 560

Вечером 26 мая в центральном парке Фэрмонт, расположенном в Филадельфии (штат Пенсильвания), произошла стрельба, в результате которой погибли два человека и еще девять получили ранения.

Об этом сообщает телеканал WPVI со ссылкой на данные полиции.

Среди погибших — мужчина и женщина. В числе пострадавших трое подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Информация о предполагаемых стрелках и их местонахождении пока отсутствует.

Инцидент произошел около 22:30 по местному времени, когда в парке находилось много людей. В этот день в США отмечался День поминовения военнослужащих, погибших в военных конфликтах, и многие жители города проводили вечер в парке.

Полиция продолжает расследование. Дополнительные детали пока не разглашаются.

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