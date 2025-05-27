Неизвестные устроили бойню в Филадельфии

Вечером 26 мая в центральном парке Фэрмонт, расположенном в Филадельфии (штат Пенсильвания), произошла стрельба, в результате которой погибли два человека и еще девять получили ранения.
Об этом сообщает телеканал WPVI со ссылкой на данные полиции.
Среди погибших — мужчина и женщина. В числе пострадавших трое подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Информация о предполагаемых стрелках и их местонахождении пока отсутствует.
Инцидент произошел около 22:30 по местному времени, когда в парке находилось много людей. В этот день в США отмечался День поминовения военнослужащих, погибших в военных конфликтах, и многие жители города проводили вечер в парке.
Полиция продолжает расследование. Дополнительные детали пока не разглашаются.