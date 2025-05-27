Неизвестные устроили бойню в Филадельфии

Вечером 26 мая в центральном парке Фэрмонт, расположенном в Филадельфии (штат Пенсильвания), произошла стрельба, в результате которой погибли два человека и еще девять получили ранения.

Об этом сообщает телеканал WPVI со ссылкой на данные полиции.