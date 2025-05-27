Ильхам Алиев открыл фабрики в Лачине

Генеральный директор ООО «Бакинская служба благоустройства» Буньяд Гасымов рассказал главе государства о фабрике. На предприятии общей стоимостью 1,2 миллиона манатов будет создано 30 новых рабочих мест. Фабрика будет производить 2 тысячи единиц текстильных изделий в день. Это домашний текстиль, спортивные комплекты, эксклюзивная одежда и другая продукция.

Президент Азербайджана также принял участие в открытии Лачинского филиала обувной фабрики PIRSHAGHI.

На предприятии общей стоимостью 367,9 тыс. манатов будут трудоустроены 15 человек, в основном жители Лачина. Предприятие способно производить 1500 пар мужской, женской и детской обуви в месяц. Оснащенная современным оборудованием фабрика будет выпускать спортивную и классическую обувь. Наряду с реализацией выпускаемой продукции на внутреннем рынке, предприятие также планирует экспортировать ее в страны Европы.