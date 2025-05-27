Турция готова провести новый раунд по Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в Москву подтвердил готовность республики принять у себя новый раунд мирных переговоров между Россией и Украиной.
Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet, ссылаясь на источники, близкие к переговорам.
Фидан находится в российской столице с двухдневным визитом по приглашению министра иностранных дел Сергея Лаврова. 26 мая он провел встречу с помощником президента РФ Владимиром Мединским, который ранее возглавлял российскую делегацию на переговорах с украинской стороной в Стамбуле. Также Фидана принял президент России Владимир Путин.
По информации Hürriyet, Турция готова оказать любую поддержку мирному урегулированию войны в Украине. Одной из центральных тем встречи также стала ситуация в Сирии. Анкара подчеркнула важность сохранения территориальной целостности страны и выразила надежду на продолжение поддержки со стороны России.
В повестке переговоров фигурировали и двусторонние отношения. Россия остается главным поставщиком энергоресурсов для Турции, а также занимает первое место по числу туристов, посещающих республику. В то же время газета отмечает, что объем торговли между двумя странами в 2024 году может сократиться на 6,9% — в первую очередь из-за санкций, что уже отражается на таких совместных проектах, как строительство первой в Турции АЭС «Аккую».
Hürriyet подчеркивает, что особое внимание на переговорах уделялось влиянию санкционной политики США и ЕС на третьи страны, в том числе на Турцию. В Анкаре рассчитывают, что возможное улучшение отношений между Россией и США положительно скажется и на российско-турецком сотрудничестве.