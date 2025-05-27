Турция готова провести новый раунд по Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в Москву подтвердил готовность республики принять у себя новый раунд мирных переговоров между Россией и Украиной.

Об этом сообщает турецкое издание Hürriyet, ссылаясь на источники, близкие к переговорам.

Фидан находится в российской столице с двухдневным визитом по приглашению министра иностранных дел Сергея Лаврова. 26 мая он провел встречу с помощником президента РФ Владимиром Мединским, который ранее возглавлял российскую делегацию на переговорах с украинской стороной в Стамбуле. Также Фидана принял президент России Владимир Путин.