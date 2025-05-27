Экс-соратника Иванишвили задержали на границе с Азербайджаном

Сотрудники Службы государственной безопасности Грузии задержали экс-соратника основателя и почетного председателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили Георгия Бачиашвили на так называемом участке «зелёной границы» между пропускными пунктами «Красный мост» и «Садахло» на границе с Азербайджаном.

Бачиашвили, который обвиняется в Грузии по двум уголовным делам и находился на свободе после выплаты залога, 4 марта в соцсетях заявил, что покинул страну из-за якобы угрозы своей жизни. В связи с этим в Грузии ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы.

МВД Грузии продолжает поиск тех, кто помог Бачиашвили бежать из страны.

Отметим, что Бачиашвили обвиняется в хищении у Бидзины Иванишвили 8 253,13 биткоинов – их текущая стоимость превышает 850 миллионов долларов.

Бачиашвили отрицает предъявленные ему обвинения.