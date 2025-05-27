Пророссийский политик уходит из политики

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Бывший кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску, известный своей пророссийской позицией, заявил, что завершает политическую деятельность.

Джорджеску подчеркнул, что прекращает активное участие в политике и становится «пассивным наблюдателем общественной и социальной жизни». Он также отметил, что не является членом какой-либо партии, не намерен создавать собственное политическое движение и не стремится к государственной должности.

«Теперь я сосредоточусь на семье, которой нужен покой и здоровье после всех потрясений последнего времени», — пояснил он.

Несмотря на объявление об уходе, Джорджеску не исключил возвращения в будущем: «Хотя этот этап завершен, я по-прежнему верю в идеалы, за которые сражался. Если появится реальный шанс принести пользу Румынии, я готов вернуться».

Кэлин Джорджеску принимал участие в президентской кампании 2024 года, но был отстранен от участия в выборах из-за уголовных обвинений и связей с ультраправой организацией.