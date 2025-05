Провал переговоров США и Евросоюза по санкциям

В документе говорится о заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое прошло в Брюсселе 20 мая. В ходе встречи, пишет издание, специальный посланник Евросоюза по санкциям Дэвид ОʼCалливан заявил о «полном отказе от трансатлантической координации по вопросам уклонения от санкций». По его словам, совместная работа по этой теме больше не ведется, а сотрудничество стран «Большой семерки» в этом отношении «потеряло импульс».

Как отметила газета, неясно, как европейцы и американцы теперь собираются в дальнейшем согласовывать пакеты санкций в отношении России.

Президент США Дональд Трамп после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшемся 19 мая, отказался присоединиться к санкциям против России, которые готовили страны Европы, сообщала газета The New York Times. После массированного удара ВС РФ по Украине 25 мая Трамп заявил, что готов усилить санкции в отношении России. По данным The Wall Street Journal, Трамп допускает, что введет санкции до конца этой недели, то есть до 1 июня.