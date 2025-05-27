USD 1.7000
EUR 1.9343
RUB 2.1262
Подписаться на уведомления
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
Новость дня
Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Tesla теряет рынок в Европе

11:06 220

По данным Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA), в апреле 2025 года количество зарегистрированных новых автомобилей Tesla в странах Европейского союза сократилось на 52,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий рынок автомобилей в ЕС при этом продемонстрировал небольшой рост — количество регистраций увеличилось на 1,3%. Тем не менее Tesla продолжает терять позиции: за первые четыре месяца года компания продала около 42 тысяч автомобилей, что на 46,1% меньше, чем за тот же период в 2024 году.

Снижение продаж происходит на фоне общего роста европейского рынка электромобилей — +26,4% с начала года. По масштабам падения Tesla сравнима с такими марками, как Smart (–67,6%), Jaguar (–67%) и Mitsubishi (–34,5%).

Ключевые факторы снижения:

Усиление конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей, предлагающих более доступные по цене модели.

Кампания бойкота в США и Европе на фоне политических высказываний Илона Маска.

Снижение продаж Tesla также наблюдается в Китае — одном из ключевых рынков компании.

Ранее Маск сообщил о снижении собственной активности в рамках проекта повышения эффективности федерального управления США (DOGE). По данным американских СМИ, он также сократил публичное присутствие в окружении президента Дональда Трампа.

Провал переговоров США и Евросоюза по санкциям
Провал переговоров США и Евросоюза по санкциям
10:56 590
Экс-соратника Иванишвили задержали на границе с Азербайджаном
Экс-соратника Иванишвили задержали на границе с Азербайджаном
10:53 715
Ильхам Алиев открыл фабрики в Лачине
Ильхам Алиев открыл фабрики в Лачине фото
10:38 1162
У Эрдогана пообещали выдвинуть его кандидатом, несмотря на нежелание
У Эрдогана пообещали выдвинуть его кандидатом, несмотря на нежелание
10:34 585
Что происходит в Сувалкском коридоре
Что происходит в Сувалкском коридоре
10:05 1664
Уже на этой неделе: Трамп может ввести санкции против Москвы
Уже на этой неделе: Трамп может ввести санкции против Москвы
08:37 2226
Новая армия. Вместо ХАМАС
Новая армия. Вместо ХАМАС наша корреспонденция
03:27 4568
Бакинские стройбароны кинули и параатлета, чемпиона мира и Европы Эльмира Джабраилова
Бакинские стройбароны кинули и параатлета, чемпиона мира и Европы Эльмира Джабраилова по следам громкого преступления
03:01 5022
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик наш комментарий
26 мая 2025, 13:41 7383
Если министр пересела на верблюда
Если министр пересела на верблюда объектив haqqin.az
03:14 4298
Азербайджан заказывает еще 24 истребителя JF-17 на 4,2 миллиарда долларов?
Азербайджан заказывает еще 24 истребителя JF-17 на 4,2 миллиарда долларов? еще один вопрос
02:28 6796

ЭТО ВАЖНО

Провал переговоров США и Евросоюза по санкциям
Провал переговоров США и Евросоюза по санкциям
10:56 590
Экс-соратника Иванишвили задержали на границе с Азербайджаном
Экс-соратника Иванишвили задержали на границе с Азербайджаном
10:53 715
Ильхам Алиев открыл фабрики в Лачине
Ильхам Алиев открыл фабрики в Лачине фото
10:38 1162
У Эрдогана пообещали выдвинуть его кандидатом, несмотря на нежелание
У Эрдогана пообещали выдвинуть его кандидатом, несмотря на нежелание
10:34 585
Что происходит в Сувалкском коридоре
Что происходит в Сувалкском коридоре
10:05 1664
Уже на этой неделе: Трамп может ввести санкции против Москвы
Уже на этой неделе: Трамп может ввести санкции против Москвы
08:37 2226
Новая армия. Вместо ХАМАС
Новая армия. Вместо ХАМАС наша корреспонденция
03:27 4568
Бакинские стройбароны кинули и параатлета, чемпиона мира и Европы Эльмира Джабраилова
Бакинские стройбароны кинули и параатлета, чемпиона мира и Европы Эльмира Джабраилова по следам громкого преступления
03:01 5022
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик
Новый тезис Пашиняна снова заводит в тупик наш комментарий
26 мая 2025, 13:41 7383
Если министр пересела на верблюда
Если министр пересела на верблюда объектив haqqin.az
03:14 4298
Азербайджан заказывает еще 24 истребителя JF-17 на 4,2 миллиарда долларов?
Азербайджан заказывает еще 24 истребителя JF-17 на 4,2 миллиарда долларов? еще один вопрос
02:28 6796
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться