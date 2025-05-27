Tesla теряет рынок в Европе

По данным Ассоциации европейских автопроизводителей (ACEA), в апреле 2025 года количество зарегистрированных новых автомобилей Tesla в странах Европейского союза сократилось на 52,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общий рынок автомобилей в ЕС при этом продемонстрировал небольшой рост — количество регистраций увеличилось на 1,3%. Тем не менее Tesla продолжает терять позиции: за первые четыре месяца года компания продала около 42 тысяч автомобилей, что на 46,1% меньше, чем за тот же период в 2024 году.
Снижение продаж происходит на фоне общего роста европейского рынка электромобилей — +26,4% с начала года. По масштабам падения Tesla сравнима с такими марками, как Smart (–67,6%), Jaguar (–67%) и Mitsubishi (–34,5%).
Ключевые факторы снижения:
Усиление конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей, предлагающих более доступные по цене модели.
Кампания бойкота в США и Европе на фоне политических высказываний Илона Маска.
Снижение продаж Tesla также наблюдается в Китае — одном из ключевых рынков компании.
Ранее Маск сообщил о снижении собственной активности в рамках проекта повышения эффективности федерального управления США (DOGE). По данным американских СМИ, он также сократил публичное присутствие в окружении президента Дональда Трампа.