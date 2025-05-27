Как подружиться с самим собой

По ее словам, если рассматривать вопрос с психологической точки зрения, то можно выделить несколько ключевых элементов здоровых отношений с самим собой: «Здоровые отношения с самим собой начинаются с самосознания. Осознание своих эмоций, мыслей, потребностей и моделей поведения, следовательно, и понимание причин наших реакций, поддерживает внутреннюю гармонию. Без самосознания мы просто продолжаем жить на автопилоте, реагируя на то, что с нами происходит вместо того, чтобы сделать выбор. Так, самоосознание помогает нам вернуть себе контроль над своей жизнью и подойти к себе с большим пониманием.

Наши отношения с самими собой являются основой и фундаментом всех отношений в нашей жизни. Когда эти отношения здоровы, наш уровень внутреннего благополучия повышается, и мы способны строить сбалансированные и глубокие отношения с другими людьми. Об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемой на волне 93 FM, сказала психолог Гюльсабах Гулиева.

С другой стороны, самопринятие является одним из важных элементов здоровых отношений с самим собой. Это значит принимать себя такими, какие мы есть, со всеми нашими недостатками и достоинствами, без критики. Самопринятие всегда рассматривается людьми как черта, которая будет препятствовать развитию. Напротив, истинное и искреннее принятие себя открывает путь к росту. Потому что принятие себя такими, какие мы есть, помогает нам обрести внутренний покой. Когда мы можем это сделать, то энергия, которая используется для самокритики и истощает нас, направляется на саморазвитие».

Психолог отметила, что, хотя самокритика часто представляется нам как часть развития, если она чрезмерна, то может привести к панике и глубокому чувству несостоятельности: «Однако одним из важнейших элементов построения здоровых отношений с самим собой является сострадание к себе. Сострадание к себе — это отношение к себе с той поддержкой и любовью, которые мы бы оказали тому, кого в трудную минуту мы любим и ценим больше всего. Границы являются одной из основополагающих частей здоровых отношений с собой и другими. Здоровые границы защищают наши отношения и предотвращают психологическое истощение. Установление границ важно не только для внешнего мира, но и для нашего внутреннего мира. Например, делать перерыв, когда вы чувствуете себя слишком уставшим, анализировать внутренние голоса, которые обесценивают наши достижения, и др. Каждое из этих действий является поведением установления границ и в то же время включает в себя самосознание и сострадание к себе».

Г.Гулиева отметила, что определение наших личных жизненных ценностей и принятие решений, соответствующих этим ценностям, поддерживает здоровые отношения с самим собой, что является основой самоуважения. По мнению психолога, «с психологической точки зрения принятие своих недостатков играет ключевую роль в развитии здоровых отношений с самим собой и уверенности в себе. Потому что высокая уверенность в себе и счастье вовсе не связаны с совершенством или постоянным успехом, как часто думают, а скорее с принятием себя такими, какие мы есть, то есть принятием своих недостатков».

По ее словам, когда человек отрицает или отвергает свои недостатки, у него начинают усиливаться внутренний конфликт, глубокий стыд и самокритика: «А это, в свою очередь, часто приводит к чувству условной любви и чувству собственной значимости, которое возникает только тогда, когда вы соответствуете определенным стандартам. Самоуважение, которое развивается в такой ситуации, нестабильно и хрупко и со временем может привести к таким проблемам, как тревожность, депрессия и выгорание».

Хотя принятие собственных недостатков повышает психологическую устойчивость, рекомендуется относиться к ним не как к «недостаткам», а как к естественной и значимой части любого человека. Когда человек не занимается излишней самокритикой, а проявляет понимание и сострадание, у него развиваются более крепкие и честные внутренние отношения с самим собой».

Психолог отметила, что принятие своих недостатков повышает нашу уверенность в себе и самооценку. Потому что принятие себя такими, какие мы есть, делает нас менее нуждающимися в одобрении со стороны окружающих.