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«Беспилотное противостояние» Индии и Пакистана

11:28 1264

Индия и Пакистан активизируют инвестиции в беспилотные летательные аппараты (БПЛА), вступая в новую фазу технологического противостояния. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам источников, обе страны рассматривают дроны как эффективный инструмент ведения боя, позволяющий достигать тактических целей без риска для личного состава и без немедленного перехода к полномасштабной эскалации.

Представитель Индийской федерации беспилотников Смит Шах сообщил, что в течение ближайших 12–24 месяцев Индия планирует инвестировать около 470 миллионов долларов в развитие национальной дроновой индустрии. Это почти втрое больше по сравнению с объемами инвестиций до последнего обострения ситуации.

Дополнительно правительство Индии в мае одобрило выделение 4,6 миллиарда долларов на внеплановые военные закупки, часть из которых направят на закупку разведывательных и боевых дронов. Инициатива получила одобрение на фоне стремления модернизировать армию и усилить контроль в приграничных районах.

Военно-воздушные силы Пакистана, в свою очередь, настаивают на расширении парка беспилотников, чтобы минимизировать использование дорогостоящей пилотируемой авиации. В приоритете — ударные и разведывательные дроны, способные действовать в приграничных зонах без риска прямого конфликта.

Политолог Уолтер Ладвиг III из Королевского колледжа Лондона считает, что обе страны видят в БПЛА инструмент «управляемого давления»: «Дроны позволяют демонстрировать решимость, достигать результатов и управлять ожиданиями внутри страны — без риска для пилотов и без масштабной эскалации».

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