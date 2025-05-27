«Беспилотное противостояние» Индии и Пакистана

Индия и Пакистан активизируют инвестиции в беспилотные летательные аппараты (БПЛА), вступая в новую фазу технологического противостояния. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам источников, обе страны рассматривают дроны как эффективный инструмент ведения боя, позволяющий достигать тактических целей без риска для личного состава и без немедленного перехода к полномасштабной эскалации.

Представитель Индийской федерации беспилотников Смит Шах сообщил, что в течение ближайших 12–24 месяцев Индия планирует инвестировать около 470 миллионов долларов в развитие национальной дроновой индустрии. Это почти втрое больше по сравнению с объемами инвестиций до последнего обострения ситуации.