В Лачине будет канатная дорога

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент Лачинской канатной дороги.
Как сообщает официальный сайт главы государства, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев проинформировал президента Ильхама Алиева о предстоящей работе.
Лачинская канатная дорога расположится в Бульварной зоне города и будет состоять из двух частей. Высота канатной дороги составит 300, длина линии – 1720 метров, время движения – 6 минут. Канатная дорога, состоящая в целом из 17 кабин, сможет обслуживать 800 пассажиров в час. Бульварная зона протяженностью около 2 километров, где расположена канатная дорога, сегодня является одним из любимых мест отдыха как местных жителей, так и туристов.