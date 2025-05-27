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В Лачине будет канатная дорога

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11:30 1319

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент Лачинской канатной дороги.

Как сообщает официальный сайт главы государства, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев проинформировал президента Ильхама Алиева о предстоящей работе.

Лачинская канатная дорога расположится в Бульварной зоне города и будет состоять из двух частей. Высота канатной дороги составит 300, длина линии – 1720 метров, время движения – 6 минут. Канатная дорога, состоящая в целом из 17 кабин, сможет обслуживать 800 пассажиров в час. Бульварная зона протяженностью около 2 километров, где расположена канатная дорога, сегодня является одним из любимых мест отдыха как местных жителей, так и туристов.

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