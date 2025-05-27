Украина может бить по России: было бы чем

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение о снятии ограничений на дальность действия поставляемого Украине вооружения было принято «несколько месяцев назад».
Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо в Хельсинки.
По словам Мерца, страны, которые ранее устанавливали ограничения на использование оружия за пределами Украины, уже отменили эти требования: «Насколько мне известно, как я уже сказал вчера в Берлине, государства, установившие ограничения на дальность ударов, давно отменили эти условия. Украина имеет право применять предоставленное ей оружие за пределами своей территории — против военных целей на территории России».