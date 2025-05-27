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Смертельное ДТП в Ыгдыре: граждане Азербайджана попали в аварию

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11:49 1243

В турецкой провинции Ыгдыр произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Азербайджана.

Об этом сообщает агентство İHA.

По предварительной информации, автомобиль с азербайджанскими государственными номерами перевернулся на трассе в районе Тащбурн. В салоне находились пятеро граждан Азербайджана.

В результате аварии один человек погиб на месте, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после чего их доставили в Государственную больницу Ыгдыра.

На место происшествия прибыли спасательные службы и сотрудники полиции. По факту ДТП начато расследование.

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