Смертельное ДТП в Ыгдыре: граждане Азербайджана попали в аварию

Об этом сообщает агентство İHA.

В турецкой провинции Ыгдыр произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Азербайджана.

По предварительной информации, автомобиль с азербайджанскими государственными номерами перевернулся на трассе в районе Тащбурн. В салоне находились пятеро граждан Азербайджана.

В результате аварии один человек погиб на месте, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, после чего их доставили в Государственную больницу Ыгдыра.

На место происшествия прибыли спасательные службы и сотрудники полиции. По факту ДТП начато расследование.