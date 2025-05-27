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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Москва созывает Совбез из-за «угроз» Европы

12:04 1278

Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за попыток ЕС помешать мирному урегулированию войны в Украине.

Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, заседание может пройти 30 мая в 10:00 по Нью-Йорку (18:00 по Баку). Запрос стал ответом на ранее запланированное заседание Совбеза по гуманитарной ситуации в Украине, инициированное западными странами.

Полянский также отметил, что западные партнеры стараются сохранить украинскую тему в повестке ООН, несмотря на неопределенность подхода новой администрации США.

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. Стороны договорились продолжить диалог и провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

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