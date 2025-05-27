Москва созывает Совбез из-за «угроз» Европы

Россия запросила заседание Совбеза ООН из-за попыток ЕС помешать мирному урегулированию войны в Украине.
Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, заседание может пройти 30 мая в 10:00 по Нью-Йорку (18:00 по Баку). Запрос стал ответом на ранее запланированное заседание Совбеза по гуманитарной ситуации в Украине, инициированное западными странами.
Полянский также отметил, что западные партнеры стараются сохранить украинскую тему в повестке ООН, несмотря на неопределенность подхода новой администрации США.
Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. Стороны договорились продолжить диалог и провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000».