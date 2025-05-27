После встречи с Путиным Фидан отправится в Киев

Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует нанести визит в Киев в конце недели после переговоров в Москве. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, в Москве руководитель турецкого внешнеполитического ведомства намерен подтвердить посредническую роль Турции в переговорах между Россией и Украиной.

Фидан находился в Москве с двухдневным визитом по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. 26 мая Фидана в Кремле принял президент России Владимир Путин. Глава МИД Турции также провел встречу с помощником президента Владимиром Мединским, который возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле 16 мая. Во время встречи Путин и Фидан обсудили «инициативы, реализованные в последнее время для прекращения войны между Украиной и Россией, (и) развитие событий после переговоров в Стамбуле», сообщил турецкий источник агентства.