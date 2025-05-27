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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?
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Глава МИД Украины передал сигнал от Зеленского Алиеву… О чем еще рассказал Андрей Сибига Эйнулле Фатуллаеву?

Канцлер ФРГ не видит скорого завершения войны в Украине

12:25 527

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что военный конфликт между Россией и Украиной, вероятно, продлится дольше, чем ожидалось.

По его словам, Москва не демонстрирует готовности к переговорам, что затягивает завершение боевых действий.

«Войны, как правило, заканчиваются из-за военного или экономического истощения сторон. Сейчас мы далеки от этого», — отметил он на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

Мерц подчеркнул, что любые уступки Киева в рамках возможных переговоров считаются неразумными. Он также призвал Китай поддержать план Европейского союза по урегулированию, который включает предложение о 30-дневном перемирии.

Российская сторона, в свою очередь, отказалась от прекращения огня до начала прямых переговоров и представления конкретных условий обеими сторонами.

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