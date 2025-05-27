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Ицхак Герцог: Израиль и Азербайджан выстроили прочное партнерство

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12:35 602

Израиль и Азербайджан выстроили прочное партнерство в области безопасности, инноваций, энергетики, торговли и туризма. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог в поздравительном видеообращении по случаю Дня независимости Азербайджана.

«От имени народа и государства Израиля примите мои самые сердечные поздравления», — сказал глава еврейского государства.

Ицхак Герцог отметил глубокие исторические связи между народами двух стран, подчеркнув уникальный мультикультурализм Азербайджана, где люди разных вероисповеданий и культур живут в мире. «На протяжении веков и тысячелетий Азербайджан остается примером толерантности, равенства и разнообразия, демонстрируя, как народы с разным культурным наследием могут жить в гармонии и сотрудничать», — добавил президент Израиля.

Герцог высоко оценил роль президента Азербайджана Ильхама Алиева в укреплении двусторонних отношений. «Мы стали свидетелями значительного прогресса, которого достиг Азербайджан под руководством президента Алиева. Я благодарен за возможность обсуждать дальнейшее развитие нашего партнерства. Поздравляю моего друга, президента Ильхама Алиева, и выражаю уверенность в дальнейшем процветании Азербайджана и углублении связей между нашими народами», — сказал он.

По словам Герцога, Азербайджан сегодня играет ключевую роль как центр регионального и дипломатического диалога.

Президент Израиля также выразил благодарность за поддержку, оказанную Азербайджаном Израилю на конкурсе «Евровидение»: «Голоса жюри и народа Азербайджана стали для нас глубоко значимым жестом».

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