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Французские добровольцы готовятся воевать за Украину

12:54 672

Тактический отряд французских добровольцев проходит подготовку в одном из тренировочных лагерей под Киевом перед отправкой на фронт. Об этом сообщает французская радиостанция France Inter.

Семь бойцов входят в состав группы под названием «Международный реванш», которая является частью украинской разведки. По данным радиостанции, в отряд входят как бывшие военные, так и гражданские лица, включая экс-полицейского.

Некоторые члены группы прибыли в Украину лишь несколько недель назад, однако один из бойцов заявил, что участвует в боевых действиях с 2022 года. Он отметил недостаточную подготовку среди украинского личного состава и подчеркнул, что его цель — сформировать профессиональную и эффективно обученную команду.

Командир отряда, украинец, сообщил журналистам, что в ближайшие месяцы «Международный реванш» будет задействован как в оборонительных, так и в наступательных операциях.

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